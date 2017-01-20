МИНСК, 21 янв — Sputnik. Заключительный матч предварительного раунда Чемпионата мира по гандболу среди мужчин Беларусь — Венгрия был из разряда "все или ничего", заявил главный тренер белорусской сборной Юрий Шевцов.

Накануне Беларусь стала последним участником плей-офф ЧМ во Франции. Подопечные Шевцова обыграли сборную Венгрии со счетом 27:25 и вышли в нокаут-раунд с третьего места в группе С.

"Матч был из разряда "все или ничего". Определяющими в нем стали наша надежная защита и действия вратаря", — сказал Шевцов, слова которого приводит официальный сайт турнира .

Специалист также отметил, что белорусы неплохо смотрелись в атаке. "Я доволен уровнем, которого мы достигли", — заключил Шевцов.

Беларусь вышла в 1/8 финала соревнований, одержав всего две победы в рамках группового раунда: ранее была обыграна Саудовская Аравия (29:26). В остальных встречах были поражения: от Чили — 28:32, Хорватии — 25:31, Германии — 25:31.

В плей-офф кроме Беларуси также вышли Германия, Франция, Венгрия, Франция, Норвегия, Россия, Бразилия, Испания, Словения, Македония, Исландия, Дания, Швеция, Египет и Катар.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января, четвертьфиналы пройдут 24 января, полуфиналы — 26 и 27 января, встреча за бронзу — 28 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 29 января в Париже.

Белорусы за выход в 1/4 сразятся против шведов 22 января, начало матча в 18:00.