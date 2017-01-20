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В прошлом году в Беларуси было утилизировано более 1,6 млн мин типа ПФМ
21.01.2017 13:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 января. Личный состав инженерных войск Вооруженных сил Беларуси успешно участвует в реализации проекта международной технической помощи "Ликвидация боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ-1, в Беларуси", сообщает пресс-служба Министерства обороны в информации по случаю отмечаемого 21 января Дня инженерных войск.
В целях реализации международных обязательств в прошлом году утилизировано более 1,6 млн. противопехотных мин типа ПФМ.
В течение 2016 года военными инженерами обезврежено и уничтожено более 11 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Было выполнено без малого 500 заявок районных военкоматов на уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов. Работы осуществлялись силами 30 подвижных групп разминирования соединений и воинских частей Вооруженных сил.
Кроме того, военнослужащие-водолазы инженерных подразделений сил специальных операций, выполняли задачи по очистке акваторий (водоемов), в результате чего обезврежено и уничтожено около 20 взрывоопасных предметов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Личный состав инженерных войск Вооруженных сил Беларуси успешно участвует в реализации проекта международной технической помощи "Ликвидация...
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