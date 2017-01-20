МИНСК, 21 янв – Sputnik. Доплаты молодым специалистам педагогического профиля, которые отработали по распределению два года, но продолжают работать в том же учреждении образования, продляются еще на один год, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



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Там уточнили, что такое решение закреплено постановлением Совмина №48 от 19 января 2017 года.

"Педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим два года по распределению или направлению на работу в учреждения образования и продолжающим работать на условиях заключенных трудовых договоров, устанавливаются ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда", – сообщили в пресс-службе Совмина.

Там отметили, что такие доплаты будут выплачиваться молодым специалистами по основному месту работы пропорционально отработанному времени. При этом размер доплат не может превышать одну тарифной ставки первого разряда, исходя из их размеров, которые устанавливаются правительством.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.