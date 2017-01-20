﻿ Доплаты молодым педагогам-бюджетникам продлят еще на год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Доплаты молодым педагогам-бюджетникам продлят еще на год

21.01.2017 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Доплаты молодым специалистам педагогического профиля, которые отработали по распределению два года, но продолжают работать в том же учреждении образования, продляются еще на один год, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Доплаты молодым педагогам-бюджетникам продлят еще на год
© Sputnik / Виктор Толочко
Подарок бюджетникам: тарифную ставку 1-го разряда подняли до 31 рубля

Там уточнили, что такое решение закреплено постановлением Совмина №48 от 19 января 2017 года.

"Педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим два года по распределению или направлению на работу в учреждения образования и продолжающим работать на условиях заключенных трудовых договоров, устанавливаются ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда", – сообщили в пресс-службе Совмина.

Там отметили, что такие доплаты будут выплачиваться молодым специалистами по основному месту работы пропорционально отработанному времени. При этом размер доплат не может превышать одну тарифной ставки первого разряда, исходя из их размеров, которые устанавливаются правительством.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это касается тех педработников, которые уже отработали по распределению два года, но продолжают трудиться в том же учреждении образования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В прошлом году в Беларуси было утилизировано более 1,6 млн мин типа ПФМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика