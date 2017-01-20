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Установлены обстоятельства ДТП в Борисове, в результате которого под колесами грузовика погибли женщина и ее маленькая дочь

21.01.2017 13:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. В управлением Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 22 ноября прошлого года в Борисове погибли женщина и ее малолетняя дочь.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, расследованием установлено, что 55-летний житель Борисовского района, управляя "МАЗом", двигался по проспекту имени Юрия Гагарина в Борисове в направлении улицы1-й Московской Дивизии. При подъезде к обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу со скоростью 50 км/ч, имея возможность наблюдать переходящих проезжую часть слева направо по ходу его движения пешеходов, проявил невнимательность. Не приняв меры к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, совершил наезд на девочку 2009 года рождения, и ее мать 1971 года рождения. От полученных повреждений пешеходы погибли на месте происшествия.

В ходе расследования проведен комплекс процессуальных и следственных действий. С целью установления технического состояния автомобиля и его возможности остановки, места наезда и иных обстоятельств происшествия проанализированы экспертные заключения, показания свидетелей и очевидцев.

С учетом собранных доказательств водителю предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Учитывая обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. В управлением Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 22...

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