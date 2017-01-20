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В Витебске предъявлено обвинение участникам организованной преступной группы, сбывавшей психотропы
21.01.2017 13:36 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 января. В УСК по Витебской области завершено следствие по делу в отношении организованной преступной группы, члены которой на протяжении года сбывали особо опасных психотропы на территории Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областей.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, четверо жителей Витебска объединились для незаконного сбыта психотропных веществ. Двое из них приобретали психотропы в России и перевозили в Беларусь, используя автомобиль "Шевроле".
Задачей одного из участников группы была подготовка к употреблению и сбыту крупной партии. Для этого он смешивал с другими незапрещенными веществами, разбавлял, взвешивал, фасовал и упаковывал психотропы, которые затем помещал в тайник. Другие участники группы являлись "минерами" и производили закладки доз в тайниках. С использованием ресурсов интернета, при помощи интернет-магазина "belovezhskiyzubr", а также специальных программ, позволяющих шифровать общение пользователей, с июня 2015 года по июль 2016 года витебчане сбывали запрещенные вещества в разных регионах страны.
По уголовному делу установлено, что наркодилеры расфасовали по сверткам и разместили психотропы более чем в 1.500 тайниках. После задержания, во время обысков дома и витебчан и в принадлежащих им машинах было обнаружено и изъято более 3,5 кг особо опасных психотропных веществ, предназначавшихся для последующего сбыта наркопотребителям.
Следователями предъявлено обвинение двум 21-летним витебчанам по ч. 4 ст. 328 УК, 24-летнему и 25-летнему -- по ч. 4 ст. 328 УК, ч. 3 ст. 328-1 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой; незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору в составе организованной группы).
С момента задержания все обвиняемые содержатся под стражей.
По уголовному делу получены заключения экспертных исследований по 73 химическим, генотипоскопическим, техническим экспертизам радиоэлектронных устройств. Следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 30.000 рублей, изъяты средства совершения преступления – автомобили "Шевроле", "Вольво", компьютерная техника и мобильные телефоны.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 21 января. В УСК по Витебской области завершено следствие по делу в отношении организованной преступной группы, члены которой на протяжении года сбывали...
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