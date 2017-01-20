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"Иракские авиалинии" открыли регулярное сообщение между Ираком и Беларусью — пока на месяц

21.01.2017 14:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. "Иракские авиалинии" открыли регулярное сообщение между Ираком и Беларусью.

Как сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск, торжественное открытие нового сообщения между иракскими городами Багдад и Басра и Минском состоялось 20 января. В 10.40 по минскому времени в белорусской столице осуществил посадку лайнер, на борту которого находились "высокие гости" из Ирака.

В составе иракской делегации в белорусскую столицу прилетели министр транспорта Аль-Хафаджи Кадим Фенжан, генеральный директор авиакомпании Кубах Самер, член парламента Аль-Тамееми Сабах и другие официальные лица, а также представители ведущих иракских теле- и радиоканалов.

В аэропорту делегацию встречали первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, заместитель директора департамента по авиации Минтранса Ирина Морозова, консультант отдела перевозок, сертификации, регистрации и внешнеэкономической связи департамента по авиации Минтранса Светлана Каленик, представители руководства аэропорта.

По решению "Иракских авиалиний", рейс IA-272/271 по маршруту Багдад — Минск и обратно будет выполняться по пятницам в течение месяца до 20 февраля. Время прилета в Минск — 10.40, вылета обратно в Багдад — 15.00.

Рейс IA-276/275 из Басры в Минск и обратно будет выполняться по понедельникам также в течение месяца до 20 февраля. Время прилета в столицу Беларуси — 10.10, вылета обратно — 15.00.

Как сообщила пресс-служба, в зале официальных лиц и делегаций аэропорта прошли первые двусторонние переговоры, посвященные будущему сотрудничеству между странами. "Ирак — древнейшее государство с богатой и интересной историей, с достопримечательностями которой белорусам теперь будет легче познакомиться. С сегодняшнего дня развитие туристического потенциала между нашими государствами стало удобнее и доступнее" — прокомментировала состоявшуюся встречу Ирина Морозова.

"Иракские авиалинии" — государственная авиакомпания Республики Ирак, образованная в 1945 году. Авиапарк компании состоит из самолетов Boeing 737-700, Boeing 737-300, Airbus A300, Boeing 737-200, Boeing 737-800, Boeing 777-200, Boeing 737-400, Bombardier CRJ-900, Boeing 787-8.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Минск, 21 января. "Иракские авиалинии" открыли регулярное сообщение между Ираком и Беларусью. Как сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск,...

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