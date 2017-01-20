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Сотрудников БелАЭС отправляют на стажировку на российскую АЭС в Нововоронеже
21.01.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники Белорусской АЭС отправились на стажировку в центр подготовки при Нововоронежской атомной станции в России. Обучение пройдет эксплуатационный персонал различных цехов, а также начальники смены станции и блоков. Об этом
В первом потоке стажировку пройдут 30 специалистов, всего в течение года — 159 человек. Это эксплуатационный персонал реакторного, турбинного, химического, электрического цехов, цеха тепловой автоматики, а также начальники смен.
Учебный курс состоит из теории и практики. Сначала стажерам расскажут об особенностях проекта АЭС-2006 (по которому строят станцию в Островце), позже навыки отработают на рабочих местах в цехах и полномасштабном тренажере 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС. Кроме того, персонал разберется в организационных моментах по своим должностям.
«В числе персонала Белорусской АЭС сейчас преимущественно работают бывшие сотрудники тепловых электростанций Беларуси, а также АЭС России и Украины, — рассказывает руководитель Международного центра подготовки персонала Александр Качаев. — Для специалистов, которые работали на ТЭЦ, в программе обучения будет сделан особый акцент на объяснении физики ядерного процесса и особенностей эксплуатации реакторного оборудования. Для специалистов, у которых уже есть опыт работы в атомной отрасли и они, безусловно, прекрасно разбираются в процессе эксплуатации АЭС, в программе будут разъясняться особенности проекта блоков с ВВЭР-1200″.
Как сообщает пресс-служба «Росатома», в 2016 году обучение прошли 72 работника Белорусской АЭС.
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Уже приступили к обучению 30 человек. Всего в течение года его пройдет 159 сотрудников белорусской станции.
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