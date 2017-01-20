Сотрудники Белорусской АЭС отправились на стажировку в центр подготовки при Нововоронежской атомной станции в России. Обучение пройдет эксплуатационный персонал различных цехов, а также начальники смены станции и блоков. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В первом потоке стажировку пройдут 30 специалистов, всего в течение года — 159 человек. Это эксплуатационный персонал реакторного, турбинного, химического, электрического цехов, цеха тепловой автоматики, а также начальники смен.

Учебный курс состоит из теории и практики. Сначала стажерам расскажут об особенностях проекта АЭС-2006 (по которому строят станцию в Островце), позже навыки отработают на рабочих местах в цехах и полномасштабном тренажере 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС. Кроме того, персонал разберется в организационных моментах по своим должностям.

«В числе персонала Белорусской АЭС сейчас преимущественно работают бывшие сотрудники тепловых электростанций Беларуси, а также АЭС России и Украины, — рассказывает руководитель Международного центра подготовки персонала Александр Качаев. — Для специалистов, которые работали на ТЭЦ, в программе обучения будет сделан особый акцент на объяснении физики ядерного процесса и особенностей эксплуатации реакторного оборудования. Для специалистов, у которых уже есть опыт работы в атомной отрасли и они, безусловно, прекрасно разбираются в процессе эксплуатации АЭС, в программе будут разъясняться особенности проекта блоков с ВВЭР-1200″.

Как сообщает пресс-служба «Росатома», в 2016 году обучение прошли 72 работника Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. В ноябре вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил о том, что первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году, второй — в 2020-м. Такая задержка вызвана тем, что Беларусь приняла решение заменить корпус реактора из-за инцидента с ним в июле этого года. По последним данным, с начала строительства станции выполнено более 30% объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, на стройке работают более 5 тысяч человек.