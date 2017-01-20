﻿ Молодому жителю Дятловского района грозит смертный приговор, дело начнут слушать 23 января. 21.by
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Молодому жителю Дятловского района грозит смертный приговор, дело начнут слушать 23 января

21.01.2017 14:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. Гродненский областной суд 23 января на выездном заседании на базе суда Дятловского района начнет слушать дело по обвинению молодого человека, жителя Дятловского района, в совершении тяжких преступлений.

Как сообщили в Гродненском облсуде, парню 1996 года рождения предъявлено обвинение по п. 2, 6, 12 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и ч. 3 ст. 207 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой), совершенное с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения). Максимальное наказание по первым составам преступления — пожизненное заключение или смертная казнь.

Напомним, по информации следствия, вечером 5 июля 2016 года в деревне Барташи Дятловского района местные жители заметили в жилом доме одиноко проживающей 75-летней женщины разбитое окно и разбросанные внутри помещения вещи, о чем сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия следователи, эксперты и сотрудники милиции обнаружили внутри тело хозяйки с множественными колото-резаными ранами.

Эксперты оперативно направили изъятые с места происшествия следы в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области для проверок по криминалистическим учетам. В результате в течение нескольких минут, еще на стадии продолжавшегося осмотра места происшествия, установили ранее судимого 19-летнего жителя городского поселка Новоельня Дятловского района, которому принадлежал один из следов.

О возможной причастности к преступлению этого человека свидетельствовала и информация, полученная оперативными сотрудниками милиции. Помимо этого, ряд параллельно проведенных следственных действий позволил определить, что убийство пенсионерки было совершено вечером 4 июля.

Скрывшийся с места преступления подозреваемый был задержан в районе железнодорожного вокзала Минска. У него изъяли нож, а на одежде обнаружили следы, характерные для совершения убийства.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. Гродненский областной суд 23 января на выездном заседании на базе суда Дятловского района начнет слушать дело по обвинению молодого человека,...

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