Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет МАГАТЭ.

Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС прибудет из России в конце 2018 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

цитирует чиновника БелаПАН. "В соответствии с генеральным контрактом российская сторона должна поставить нам топливо для первой загрузки двух энергоблоков и топливо для их перезагрузки. В настоящее время мы и генподрядчик разрабатываем дополнительное соглашение к контракту, в котором оговариваем все условия поставки ядерного топлива. Там очень много вопросов, которые надо тщательно проработать", -чиновника БелаПАН.

Планировалось, что первое ядерное топливо придет на БелАЭС уже в конце 2017 года; похоже, сроки сдвинулись на год из-за переноса ввода в эксплуатацию первого энергоблока на 2019 год.

Топливные элементы для Белорусской АЭС представляют собой тепловыделяющие сборки длиной 4,5 метра - комплекты трубок из циркониевого сплава, внутри которых находятся урановые таблетки. В один реактор типа "ВВЭР-1200" загружается 163 тепловыделяющие сборки, в которых содержится в общем свыше 17 млн урановых таблеток. Цена одной урановой таблетки составляет порядка 15 евро, в итоге стоимость единовременной загрузки одного реактора составляет около 255 млн евро. И это без учета производства и транспортировки.

Тепловыделяющие сборки рассчитаны на три-четыре года работы в реакторе.

Помимо комплекта из 163 тепловыделяющих сборок, на Белорусскую АЭС доставят еще две запасные загрузки, что обеспечит БелАЭС запасом топлива на 10-12 лет вперед.

Миссия МАГАТЭ угроз не видит

Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ. А Беларусь готова воплотить в жизнь все предложения МАГАТЭ, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.

сообщает tvr.by. 16-20 января в Беларуси работала миссия SEED. На протяжении недели она занималась оценкой устойчивости Островецкой площадки и систем БелАЭС, в том числе с учетом постфукусимского опыта,tvr.by.

Всего специалисты SEED-миссии работали по нескольким направлениям - от исследования воздействия внешних факторов до изучения проектных параметров Островецкой площадки.

"Мы сосредотачивались на пяти основных технических задачах, касающихся скрининга внешних воздействий, характеристики внешних воздействий как природного, так и техногенного характера. Мы также изучали проектные параметры площадки и оценивали обеспечение мониторинга площадки и окружающей среды. Также мы обсудили ряд специальных вопросов, касающихся уроков, извлеченных из аварии на японской АЭС Фукусима", - отметил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.

Главный вывод специалистов МАГАТЭ - Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся станции и учитывает все факторы, которые могут повлиять на ее работу.

"В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ пришло к выводу, что в процессе проектирования станции белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу БелАЭС. Наша миссия также сделала ряд предложений, касающихся подготовки к следующему этапу лицензирования Белорусской АЭС", - заявил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.

сообщает Еврорадио. Итоговый доклад миссии SEED должен появиться в течение 90 дней, однако документ может быть передан белорусским властям еще раньше - уже в марте. Официальный Минск планирует опубликовать документ в открытом доступе,Еврорадио.

Справка. 10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации"; Минск решил аменить постралдавший корпус реактора. 10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошлос высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации"; Минск решил аменить постралдавший корпус реактора.

произошло "незначительное касание" защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора для Белорусской АЭС об опору контактной сети. Новый корпус реактора для Белорусской АЭС отгружен из российского города Волгодонска в конце октября прошлого года. А 26 декабря на станции Славное Белорусской железной дорогизащитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора для Белорусской АЭС об опору контактной сети. Новый корпус реактора для Белорусской АЭСиз российского города Волгодонска в конце октября прошлого года.

В течение последнего года на площадке БелАЭС произошло шесть чрезвычайных происшествий.