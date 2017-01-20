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Все угрозы учтены? БелАЭС получит ядерное топливо в конце 2018 года
21.01.2017 14:13 — Новости Общества | БДГ
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет МАГАТЭ.
Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС прибудет из России в конце 2018 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
"В соответствии с генеральным контрактом российская сторона должна поставить нам топливо для первой загрузки двух энергоблоков и топливо для их перезагрузки. В настоящее время мы и генподрядчик разрабатываем дополнительное соглашение к контракту, в котором оговариваем все условия поставки ядерного топлива. Там очень много вопросов, которые надо тщательно проработать", -
Планировалось, что первое ядерное топливо придет на БелАЭС уже в конце 2017 года; похоже, сроки сдвинулись на год из-за переноса ввода в эксплуатацию первого энергоблока на 2019 год.
Топливные элементы для Белорусской АЭС представляют собой тепловыделяющие сборки длиной 4,5 метра - комплекты трубок из циркониевого сплава, внутри которых находятся урановые таблетки. В один реактор типа "ВВЭР-1200" загружается 163 тепловыделяющие сборки, в которых содержится в общем свыше 17 млн урановых таблеток. Цена одной урановой таблетки составляет порядка 15 евро, в итоге стоимость единовременной загрузки одного реактора составляет около 255 млн евро. И это без учета производства и транспортировки.
Тепловыделяющие сборки рассчитаны на три-четыре года работы в реакторе.
Помимо комплекта из 163 тепловыделяющих сборок, на Белорусскую АЭС доставят еще две запасные загрузки, что обеспечит БелАЭС запасом топлива на 10-12 лет вперед.
Миссия МАГАТЭ угроз не видит
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ. А Беларусь готова воплотить в жизнь все предложения МАГАТЭ, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.
16-20 января в Беларуси работала миссия SEED. На протяжении недели она занималась оценкой устойчивости Островецкой площадки и систем БелАЭС, в том числе с учетом постфукусимского опыта,
Всего специалисты SEED-миссии работали по нескольким направлениям - от исследования воздействия внешних факторов до изучения проектных параметров Островецкой площадки.
"Мы сосредотачивались на пяти основных технических задачах, касающихся скрининга внешних воздействий, характеристики внешних воздействий как природного, так и техногенного характера. Мы также изучали проектные параметры площадки и оценивали обеспечение мониторинга площадки и окружающей среды. Также мы обсудили ряд специальных вопросов, касающихся уроков, извлеченных из аварии на японской АЭС Фукусима", - отметил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.
Главный вывод специалистов МАГАТЭ - Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся станции и учитывает все факторы, которые могут повлиять на ее работу.
"В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ пришло к выводу, что в процессе проектирования станции белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу БелАЭС. Наша миссия также сделала ряд предложений, касающихся подготовки к следующему этапу лицензирования Белорусской АЭС", - заявил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.
Итоговый доклад миссии SEED должен появиться в течение 90 дней, однако документ может быть передан белорусским властям еще раньше - уже в марте. Официальный Минск планирует опубликовать документ в открытом доступе,
Справка. 10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло
А 26 декабря на станции Славное Белорусской железной дороги
В течение последнего года на площадке БелАЭС произошло шесть чрезвычайных происшествий.
Министерство иностранных дел Литвы приняло
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Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявляет МАГАТЭ.
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