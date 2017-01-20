Во дворе дома № 94 на улице Барыкина с самого утра звук работающей техники, звон ледоколов и скрежет лопат. Жильцы многоэтажек из окон своих домов с изумлением наблюдают за работой незнакомых им людей. Когда узнают, что снег во дворе убирают депутаты удивляются еще больше. «Батька что ли едет?» — наконец не выдерживает мужчина на балконе второго этажа…





Районную акцию «Чистая суббота» инициировали депутаты Гомельского горсовета. Их подержали в Администрации Советского района, а дальше, как обычно — по цепочке: работники предприятий и организаций, МЧС с милицией.



На уборку дворов вместе с депутатами вышли 170 человек

Во время акции от снега и наледи очистили 18 дворов Советского района



Горячий чай для работников организовало МЧС



Жильцы окрестных домов с интересом наблюдали за происходящим, помогать депутатам вышли единицы







По словам организаторов трудового флешмоба, двор на Барыкина выбрали не случайно — территория огромная, домов много, есть малосемейки, следовательно количество людей и автомобилей на квадратный метр зашкаливает.

— Погода, сами видите какая, снега много, но еще хуже — это наледь, как результат растет травматизм среди населения. Поэтому и было принято решение привести дворы в порядок, — объясняет директор КЖРЭУП «Советское» Михаил Прус.





Председатель УЖСПК № 4 Елена Герасименок гордится, что ей тоже удалось внести свою лепту в общее дело — сподвигнуть на уборку собственного двора несколько жильцов.

Но больше всех инициативе депутатов радуется дворник Елена Меженкина.

— Посмотрите какая территория, какие дорожки широкие, да мне тут до конца зимы было не справиться. А тут такая помощь мне, приятно глянуть. Посмотрите, даже начальник мой на уборку вышел, — восхищается работой начальства Елена Ивановна.





Организаторы «Чистой субботы» надеются, что мероприятие станет регулярным, а гомельчане последуют примеру чиновников и также подключатся к уборке своих дворов.

— На прошлой неделе я был в Минске, у них как раз тогда прошел сильный снегопад. Просто поразило, какое количество жильцов вышли на уборку снега в своих дворах. Сами. Никто их не организовывал. Мужчины с детьми, и даже женщины чистили дорожки, убирали снег с проезжей части и уже через 30 минут полностью очистили двор, — делится впечатлениями заместитель главы Администрации Советского района Гомеля Александр Бондарев.

Кстати, акция не ограничилась уборкой территории возле дома № 94 на Барыкина. Всего от снега в Советском районе 21 января очистили 18 дворов.



