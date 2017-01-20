﻿ Без частников. Уборка всех подъездов Ленинского района снова перешла в руки ЖЭСов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Без частников. Уборка всех подъездов Ленинского района снова перешла в руки ЖЭСов

21.01.2017 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В связи с реформой системы ЖКХ летом уборкой подъездов в Ленинском районе начала заниматься компания «Клининг-Плюс». Однако через несколько месяцев выяснилось, что она не справляется с заявленным объемом и на нее жалуются жильцы. Сначала фронт работ сократили, а теперь и вовсе решили отказаться от услуг частника. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Как рассказал 21 января глава Ленинского района Петр Шостак, с 1 февраля исключительно ЖЭСы будут заниматься уборкой подъездов в районе.

Напомним, летом 2016 года компания «Клининг-Плюс» выиграла торги на уборку подъездов по всем четырем ЖЭУ Ленинского района и приступила к работе с 1 августа.

В конце лета сообщалось, что компания располагает необходимой материально-технической базой и штатом уборщиков, а также предлагает цену ниже, чем была раньше. Но со временем жильцы начали жаловаться, что уборка частником не производилась или была некачественной. Это подтверждали и проверки, которые регулярно проводила служба заказчика.

В итоге было принято решение, что ОДО «Клининг-Плюс» будет заниматься санитарным содержанием подъездов только в жилых домах на территории ЖЭУ-4. По остальным трем ЖЭУ района решили провести новый конкурс, на каждый лот было по два претендента. Судя по всему, во всех случаях выиграли ЖЭСы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее уборкой подъездов на территории четырех ЖЭУ занималась частная компания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 1,5 тыс. тайников. Группа витеблян покупала психотропы в России и сбывала по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика