В связи с реформой системы ЖКХ летом уборкой подъездов в Ленинском районе начала заниматься компания «Клининг-Плюс». Однако через несколько месяцев выяснилось, что она не справляется с заявленным объемом и на нее жалуются жильцы. Сначала фронт работ сократили, а теперь и вовсе решили отказаться от услуг частника. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Как рассказал 21 января глава Ленинского района Петр Шостак, с 1 февраля исключительно ЖЭСы будут заниматься уборкой подъездов в районе.

Напомним, летом 2016 года компания «Клининг-Плюс» выиграла торги на уборку подъездов по всем четырем ЖЭУ Ленинского района и приступила к работе с 1 августа.

В конце лета сообщалось , что компания располагает необходимой материально-технической базой и штатом уборщиков, а также предлагает цену ниже, чем была раньше. Но со временем жильцы начали жаловаться, что уборка частником не производилась или была некачественной. Это подтверждали и проверки, которые регулярно проводила служба заказчика.

В итоге было принято решение , что ОДО «Клининг-Плюс» будет заниматься санитарным содержанием подъездов только в жилых домах на территории ЖЭУ-4. По остальным трем ЖЭУ района решили провести новый конкурс, на каждый лот было по два претендента. Судя по всему, во всех случаях выиграли ЖЭСы.