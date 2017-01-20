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Без частников. Уборка всех подъездов Ленинского района снова перешла в руки ЖЭСов
21.01.2017 15:15 — Новости Общества | Tut.by
В связи с реформой системы ЖКХ летом уборкой подъездов в Ленинском районе начала заниматься компания «Клининг-Плюс». Однако через несколько месяцев выяснилось, что она не справляется с заявленным объемом и на нее жалуются жильцы. Сначала фронт работ сократили, а теперь и вовсе решили отказаться от услуг частника. Об этом пишет агентство «
Как рассказал 21 января глава Ленинского района Петр Шостак, с 1 февраля исключительно ЖЭСы будут заниматься уборкой подъездов в районе.
Напомним, летом 2016 года компания «Клининг-Плюс» выиграла торги на уборку подъездов по всем четырем ЖЭУ Ленинского района и приступила к работе с 1 августа.
В конце лета
В итоге было
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Ранее уборкой подъездов на территории четырех ЖЭУ занималась частная компания.
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