﻿ Более 1,5 тыс. тайников. Группа витеблян покупала психотропы в России и сбывала по всей Беларуси. 21.by
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Более 1,5 тыс. тайников. Группа витеблян покупала психотропы в России и сбывала по всей Беларуси

21.01.2017 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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УСК по области расследовало уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая в течение года сбывала особо опасные психотропы в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В группу входило четверо жителей Витебска. Двое из них приобретали психотропы в России и перевозили в Беларусь на автомобиле. Еще один участник готовил товар к употреблению и сбыту. Для этого он смешивал психотропы с другими незапрещенными веществами, разбавлял, взвешивал, фасовал и упаковывал, а затем помещал в тайник. Другие участники группы делали закладки «доз» в тайниках.

Сбывали психотропы через интернет-магазин belovezhskiyzubr, а также с помощью специальных программ, позволяющих шифровать общение пользователей. С июня 2015 года по июль 2016 года участники группы сделали закладки более чем в 1500 тайниках по всей Беларуси.

В машинах обвиняемых в момент задержания обнаружили более 3,5 кг особо опасных психотропных веществ, предназначавшихся для сбыта.

Двоих 21-летних витеблян обвиняют по ч. 4 ст. 328 УК Беларуси, 24-летнего и 25-летнего мужчин — по ч. 3 и 4 ст. 328 (Незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой; незаконное перемещение через государственную границу Беларуси особо опасных психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору в составе организованной группы) УК Беларуси.

Все обвиняемые содержатся под стражей. Следователи арестовали имущество обвиняемых на сумму более 30 тысяч рублей, изъяли средства совершения преступления — два автомобиля, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сбыт психотропов происходил при помощи интернет-магазина "belovezhskiyzubr", а также специальных программ, позволяющих шифровать общение пользователей.

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