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В Гродно строят два детских сада, еще один появится в скором времени в Островце

21.01.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Три новых дошкольных учреждения возводятся в Гродненском регионе: два из них — в областном центре, один — в Островце. В областном центре новые детские садики появятся в микрорайоне Ольшанка, где проблема с данными учреждениями стоит наиболее остро, сообщает БЕЛТА.


Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

«В новом спальном районе Ольшанка сейчас начато возведение двух новых детских садов, которые позволят снять напряженность», — рассказал начальник управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин. Он подчеркнул, что сады типовые, на 230 посещений каждый, будут оборудованы бассейном, физкультурным и актовым залом. Обоснована и необходимость строительства в этом районе еще одной школы.

«Еще один детский сад будет построен во втором микрорайоне Островца. Рассчитан он будет на 190 мест, — рассказал Александр Сонгин. — Также намерены приступить к проектированию детского сада в Лиде».

В течение 2017 года запланировано пристроить дополнительные учебные помещения к средней школе в агрогородке Больтишки Вороновского района. Старое здание уже не соответствует современным требованиям, а пристройка позволит сделать учебный процесс в школе более комфортным. Также до конца года планируется построить уже третий по счету детский дом семейного типа в Ленинском районе Гродно, отметил Александр Сонгин.

 
Теги: Гродно
 
 
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В областном центре новые детские садики появятся в микрорайоне Ольшанка, где проблема с данными учреждениями стоит наиболее остро.

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