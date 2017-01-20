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Выплачивать ежемесячную доплату молодым педагогам будут на год дольше

21.01.2017 15:28 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. Молодым специалистам-педагогам, которые уже отработали по распределению два года, но продолжают работать в своем учреждении образования, еще на год продлевается выплата доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 января 2017 года № 48, сообщила пресс-служба правительства.

Документ вносит изменения в постановление Совета министров от 26 января 2009 года № 86.

"Педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим два года по распределению (перераспределению), направлению (последующему направлению) на работу в учреждения образования и продолжающим работать на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов), устанавливаются ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Советом министров для оплаты труда работников бюджетных организаций, в течение последующего одного года", — говорится в документе.

Ежемесячные доплаты выплачиваются по основному месту работы пропорционально отработанному времени (объему выполненных работ), но не выше размера одной тарифной ставки первого разряда, установленной правительством.

Постановление вступило в силу задним числом — 1 января 2017 года.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. Молодым специалистам-педагогам, которые уже отработали по распределению два года, но продолжают работать в своем учреждении образования, еще на...

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