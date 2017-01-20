Сегодня, 21 января, стало известно, что в Ленинском районе частная компания с 1 февраля не будет убирать подъезды. Как оказалось, вопрос расторжения договора с частником прорабатывается и в Московском районе. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

В субботу, 21 января, прошла прямая телефонная линия главы администрации Московского района Александра Крепака. На нее, в частности, позвонили жильцы домов № 14 на проспекте Газеты «Звязда», № 42/1 на проспекте Любимова и высказали претензии по поводу некачественной уборки подъездов, которой занимается ООО «Чистый свет плюс».

По словам Александра Крепака, в адрес этой компании раздается немало нареканий. За неоднократное невыполнение условий договорных обязательств заказчик имеет право расторгнуть отношения. Этот вопрос уже прорабатывается, сказал Крепак.

Напомним, частные компании получили право участвовать в конкурсах на право заниматься уборкой подъездов в связи с проводимой в Минске реформой ЖКХ.