﻿ Договор на уборку подъездов частником вслед за Ленинским могут расторгнуть в еще одном районе. 21.by
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Договор на уборку подъездов частником вслед за Ленинским могут расторгнуть в еще одном районе

21.01.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня, 21 января, стало известно, что в Ленинском районе частная компания с 1 февраля не будет убирать подъезды. Как оказалось, вопрос расторжения договора с частником прорабатывается и в Московском районе. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Елена Зуева, TUT.BY

В субботу, 21 января, прошла прямая телефонная линия главы администрации Московского района Александра Крепака. На нее, в частности, позвонили жильцы домов № 14 на проспекте Газеты «Звязда», № 42/1 на проспекте Любимова и высказали претензии по поводу некачественной уборки подъездов, которой занимается ООО «Чистый свет плюс».

По словам Александра Крепака, в адрес этой компании раздается немало нареканий. За неоднократное невыполнение условий договорных обязательств заказчик имеет право расторгнуть отношения. Этот вопрос уже прорабатывается, сказал Крепак.

Напомним, частные компании получили право участвовать в конкурсах на право заниматься уборкой подъездов в связи с проводимой в Минске реформой ЖКХ.

 
Теги: Минск
 
 
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