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Договор на уборку подъездов частником вслед за Ленинским могут расторгнуть в еще одном районе
21.01.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 21 января, стало известно, что в Ленинском районе частная компания с 1 февраля не
В субботу, 21 января, прошла прямая телефонная линия главы администрации Московского района Александра Крепака. На нее, в частности, позвонили жильцы домов № 14 на проспекте Газеты «Звязда», № 42/1 на проспекте Любимова и высказали претензии по поводу некачественной уборки подъездов, которой занимается ООО «Чистый свет плюс».
По словам Александра Крепака, в адрес этой компании раздается немало нареканий. За неоднократное невыполнение условий договорных обязательств заказчик имеет право расторгнуть отношения. Этот вопрос уже прорабатывается, сказал Крепак.
Напомним, частные компании получили право участвовать в конкурсах на право заниматься уборкой подъездов в связи с проводимой в Минске реформой ЖКХ.
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Причина та же - жалобы жильцов.
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