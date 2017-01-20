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Лукашенко выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с гибелью детей в Италии
21.01.2017 17:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 января. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру, родным и близким погибших в результате автобусной аварии в Италии.
"Ужасно, когда гибнут дети — будущее каждой страны", — говорится в соболезновании, которое приводит пресс-служба белорусского руководителя.
ДТП произошло в ночь на 21 января. Автобус, перевозивший школьников из Франции в Венгрию через Италию, врезался в столб и загорелся. Погибло не менее 16 человек, 10 находятся в критическом состоянии.
БелаПАН.
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Минск, 21 января. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру, родным и близким погибших в...
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