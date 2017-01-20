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Обнимались и катались на тюбингах. В Гродно отметили Международный день объятий

21.01.2017 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Международный день объятий учредили в США в 1986 году, а затем он распространился по всему миру. Его отмечают каждый год 21 января. В Гродно тоже решили присоединиться к празднику и пригласили всех желающих поучаствовать в массовом съезде со снежной горки около торгового центра OldCity и во флешмобе.


— Говорят, что для счастья человеку надо как минимум 8 объятий в день. Зачастую, нам не хватает простого человеческого участия и общения. Международный день объятий — отличный повод напомнить своим близким и друзьям о своих чувствах к ним, а незнакомым людям подарить частичку тепла, — рассказывает организатор праздника Сергей Иванов.

После съездов с горки на надувных санках — тюбингах, гродненцам предлагали обняться, что присутствующие с удовольствием и делали.
























— Все улыбались и обнимались, а значит, своей цели как организаторы мы достигли, — говорит Сергей. — Очень важно в наше время находить поводы для радости. Мы решили, что совместить традиционные зимние забавы и Международный день объятий — хорошая идея. Также мы решили, что на свежем воздухе будет отлично посоревноваться и предложили всем желающим различные игры — например, перетягивание канатов. Были и конкурсы на самый дальний и самый эмоциональный заезды. В общем, повеселились сами и повеселили присутствующих.

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Всего на праздник пришло около 300 человек. Активные участники получили подарки от фитнес-центра «Адреналин», салона спортивных тренажеров, а также магазина сладостей «Candy shop».

Организаторы решили, что традиция празднования Международного дня объятий в Гродно будет продолжена. В следующем году обещают придумать еще что-нибудь интересное и веселое.

 
Теги: Гродно
 
 
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