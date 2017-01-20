19 января таможня возбудила уголовное дело по статье за контрабанду в отношении двух граждан России, который пытались незаконно перевезти через границу крупную сумму незадекларированной валюты. Об этом TUT.BY сообщили в Брестской таможне.

Подозреваемые ехали через пункт пропуска «Брест» по зеленому коридору. Таможенникам они сообщили, что перевозят по 9 тысяч евро каждый. Однако в результате проверки у них обнаружились еще 35,5 тысячи евро, которые были в тайнике.

4 апреля 2016 года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в соответствии с которыми при незаконном перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС наличных денег в размере, превышающем в эквиваленте 30 тысяч долларов, предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовное дело возбуждено за незаконное перемещение денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.