﻿ Двое россиян пытались перевезти в тайнике через белорусскую границу 35 тысяч евро. 21.by
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Двое россиян пытались перевезти в тайнике через белорусскую границу 35 тысяч евро

21.01.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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19 января таможня возбудила уголовное дело по статье за контрабанду в отношении двух граждан России, который пытались незаконно перевезти через границу крупную сумму незадекларированной валюты. Об этом TUT.BY сообщили в Брестской таможне.

Подозреваемые ехали через пункт пропуска «Брест» по зеленому коридору. Таможенникам они сообщили, что перевозят по 9 тысяч евро каждый. Однако в результате проверки у них обнаружились еще 35,5 тысячи евро, которые были в тайнике.

4 апреля 2016 года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в соответствии с которыми при незаконном перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС наличных денег в размере, превышающем в эквиваленте 30 тысяч долларов, предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовное дело возбуждено за незаконное перемещение денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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