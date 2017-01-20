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Двое россиян пытались перевезти в тайнике через белорусскую границу 35 тысяч евро
21.01.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by
19 января таможня возбудила уголовное дело по статье за контрабанду в отношении двух граждан России, который пытались незаконно перевезти через границу крупную сумму незадекларированной валюты. Об этом TUT.BY сообщили в Брестской таможне.
Подозреваемые ехали через пункт пропуска «Брест» по зеленому коридору. Таможенникам они сообщили, что перевозят по 9 тысяч евро каждый. Однако в результате проверки у них обнаружились еще 35,5 тысячи евро, которые были в тайнике.
Уголовное дело возбуждено за незаконное перемещение денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.
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