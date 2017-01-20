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Минск продлил действие повышенных тарифов на транзит российской нефти

21.01.2017 18:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси продлило действие повышенных тарифов на транспортировку российской нефти до конца 2017 года. Это следует из постановления ведомства, размещенного на национальном интернет-портале Pravo.by.

Ранее повышенные тарифы были установлены до 31 марта 2017 года. Таким образом, постановлением МАРТ, датированным 18 января, их действие продлено на девять месяцев.

Предшествующее этому постановление о повышении тарифов на транспортировку нефти через территорию Беларуси, выпущенное в начале года, подразумевает, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 российских рублей за тонну без учета НДС (ранее - 267,32 руб.). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит 123,66 руб. вместо 114,82 руб. Таким образом, тарифы на транзит нефти по данным маршрутам были увеличены примерно на 7,7%, и теперь это положение сохраняется до конца года.

По мнению экспертов, это решение Минск принял в ответ на снижение поставок российской нефти в республику из-за задолженности Беларуси по газу. Вчера президент страны Александр Лукашенко заявил, что сокращение поставок российской нефти требует начать поиски альтернативного варианта.

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», - сказал президент кабинету министров.

Такая задача ставится не впервые. Сам Лукашенко напомнил, что альтернативные варианты последний раз обсуждались в конце 2016 года, а возможные маршруты транспортировки нефти с Черного и Средиземного морей Беларусь уже опробовала. Ранее Минск закупал сырье у Азербайджана и на Ближнем Востоке в небольших объемах, а также у Венесуэлы с 2010 по 2012 гг.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло правки в ранее принятый документ.

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