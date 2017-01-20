Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси продлило действие повышенных тарифов на транспортировку российской нефти до конца 2017 года. Это следует из постановления ведомства, размещенного на национальном интернет-портале Pravo.by .

Ранее повышенные тарифы были установлены до 31 марта 2017 года . Таким образом, постановлением МАРТ, датированным 18 января, их действие продлено на девять месяцев.

Предшествующее этому постановление о повышении тарифов на транспортировку нефти через территорию Беларуси, выпущенное в начале года, подразумевает, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 российских рублей за тонну без учета НДС (ранее - 267,32 руб.). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит 123,66 руб. вместо 114,82 руб. Таким образом, тарифы на транзит нефти по данным маршрутам были увеличены примерно на 7,7%, и теперь это положение сохраняется до конца года.

По мнению экспертов, это решение Минск принял в ответ на снижение поставок российской нефти в республику из-за задолженности Беларуси по газу. Вчера президент страны Александр Лукашенко заявил, что сокращение поставок российской нефти требует начать поиски альтернативного варианта .

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», - сказал президент кабинету министров.

Такая задача ставится не впервые. Сам Лукашенко напомнил, что альтернативные варианты последний раз обсуждались в конце 2016 года, а возможные маршруты транспортировки нефти с Черного и Средиземного морей Беларусь уже опробовала. Ранее Минск закупал сырье у Азербайджана и на Ближнем Востоке в небольших объемах, а также у Венесуэлы с 2010 по 2012 гг.