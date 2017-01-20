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Уникальный обряд: белорусы «тянут коляду на дуба»

21.01.2017 20:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси сегодня «тянут коляду на дуба». Считается, что благодаря этому старинному обряду будет хороший урожай. С подробностями корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Последний сноп соломы прошлогоднего урожая установили на деревянное колесо - коляду. Ее нарядили как куклу, ведь она - хозяйка праздника. Провожают коляду к дубу всей деревней и обязательно с музыкой. Раньше считали: чем дольше дорога, тем богаче будет урожай.

По традиции везет коляду в санях самая мудрая женщина в деревне. В Новинах это Нина Климович. Именно она двадцать лет назад возродила забытый обряд. Вместе с колядой она везет рождественское блюдо - кутью. В конце пути ее рассыпают, чтобы подкормить землю для плодородия.

Затянуть коляду на дуб должен лучший парень на селе, сильный, смелый и неженатый. Считается, что после этого молодой человек найдет свою вторую половинку. Повезет в личной жизни и всем остальным, кто участвует в обряде.

«В прошлом году я была на этом обряде неженатая, в этом году я уже замужем. Поэтому я все-таки верю в это», - рассказала местная жительница Маргарита Хометчина.

Коляду закрепляют на деревянном колесе, чтобы аисты смогли вить там гнезда. К тому же, колесо - это символ.

«Символизирует солнышко наше. Чтобы скоро солнышко пришло. Чем выше мы колесо поднимем, тем быстрее оно придет. Мы в это верим», - рассказала директор Новинского дома культуры Светлана Климович.

Старую коляду сжигают с песнями и хороводами. Так люди благодарят высшие силы за урожай в прошлом году. И начинают готовиться к Масленице.

Коляду тянут именно на дуб не случайно. Язычники считали, что это дерево символизирует главного бога - Перуна.

 
 
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По традиции совершать его должны самая мудрая женщина и самый сильный парень деревни.

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