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Два жителя Лунинца получили огромные сроки за убийство знакомой

21.01.2017 21:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Два жителя Лунинца за убийство с особой жестокостью 36-летней знакомой приговорены к 23 годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА.

Преступление было совершено 23 августа 2016 года. На протяжении дня компания из четырех человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт. Погибшая нанесла пощечину одному из мужчин, за что была зверски избита. Установлено, что женщине было нанесено не менее 39 ударов в жизненно важные органы.

Суд признал двух жителей Лунинца — 33- и 25-летнего мужчин — виновными в убийстве с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. Кроме того, один из мужчин признал также виновным в насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений.

Обоим обвиняемым назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы — одному в исправительной колонии особого, второму — усиленного режима.

 
 
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Погибшая нанесла пощечину одному из мужчин, за что была зверски избита.

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