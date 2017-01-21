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Глава МВД Шуневич: острой необходимости в беженцах и условий для них у нас нет
21.01.2017 22:00 — Новости Общества | Tut.by
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич объяснил в эфире телепрограммы «Новости 24 часа» на СТВ вечером 21 января, почему в нынешнем году страна примет меньшее число беженцев, чем ранее.
— Сокращение произошло по объективным причинам. Сегодня острой необходимости в принятии большего количества беженцев у нас нет. Нет у нас и достаточных условий для того, чтобы принимать большее количество беженцев и тех, кто ищет защиты и убежища, в нашей стране, — сказал Шуневич. — Мы нашли оптимальный вариант, сколько людей мы сегодня можем принять.
Напомним, на днях МВД распределило
Таким образом, в 2017 году в Беларуси статус беженца могут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем
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Министр внутренних дел Беларуси объяснил, почему в нынешнем году страна примет меньшее число беженцев, чем ранее.
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