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К маршу женщин Вашингтона подключились и мужчины

21.01.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Акция "Марш женщин Вашингтона" проходит в американской столице в субботу, на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

К маршу женщин Вашингтона подключились и мужчины
© REUTERS BOBBY YIP
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Накануне во время официального вступления в должность Трампа его противники провели масштабную акцию протеста в Вашингтоне. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских.

В субботу массовые акции продолжились. Точное число участников демонстрации пока не сообщается, но по оценке СМИ на месте событий, число людей сравнимо или превышает число зрителей на инаугурации Трампа накануне.

Демонстрация заявлена как "Марш женщин на Вашингтон", но в акции участвуют многие мужчины. Обстановка на Национальной аллее между Капитолием и Белым домом спокойная. Почти все трехкилометровое пространство аллеи заполнено участниками акции.

К маршу женщин Вашингтона подключились и мужчины
© REUTERS Shannon Stapleton
Акция "Марш женщин Вашингтона" приурочена к вступлению Дональда Трампа в должность президента США

К слову, митинги противников 45-го президента США проходят буквально по всему миру. Так, активисты протестовали у Эйфелевой башни в Париже, на площади Ротонда перед всемирно известным Пантеоном в Риме, во Флоренции, Хельсинки и Стокгольме. Планируется, что женские марши пройдут также в Вене, Берлине, Амстердаме, Сиднее, Токио и других городах.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы уверяют, что участие в акции могут принять почти 200 тысяч человек, среди которых известные артисты и политические деятели.

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