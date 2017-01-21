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К маршу женщин Вашингтона подключились и мужчины
21.01.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Акция "Марш женщин Вашингтона" проходит в американской столице в субботу, на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает
© REUTERS BOBBY YIP
Накануне во время официального
В субботу массовые акции продолжились. Точное число участников демонстрации пока не сообщается, но по оценке СМИ на месте событий, число людей сравнимо или превышает число зрителей на инаугурации Трампа накануне.
Демонстрация заявлена как "Марш женщин на Вашингтон", но в акции участвуют многие мужчины. Обстановка на Национальной аллее между Капитолием и Белым домом спокойная. Почти все трехкилометровое пространство аллеи заполнено участниками акции.
© REUTERS Shannon Stapleton
Акция "Марш женщин Вашингтона" приурочена к вступлению Дональда Трампа в должность президента США
К слову, митинги противников 45-го президента США проходят буквально по всему миру. Так, активисты протестовали у Эйфелевой башни в Париже, на площади Ротонда перед всемирно известным Пантеоном в Риме, во Флоренции, Хельсинки и Стокгольме. Планируется, что женские марши пройдут также в Вене, Берлине, Амстердаме, Сиднее, Токио и других городах.
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Организаторы уверяют, что участие в акции могут принять почти 200 тысяч человек, среди которых известные артисты и политические деятели.
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