﻿ Гродненских дальнобойщиков сурово наказали в Польше за ремонт большегруза в неположенном месте – полтора суток в изоляторе и штрафов на 2,5 тыс. долларов. 21.by
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Гродненских дальнобойщиков сурово наказали в Польше за ремонт большегруза в неположенном месте – полтора суток в изоляторе и штрафов на 2,5 тыс. долларов

21.01.2017 19:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 января. По информации AutoGrodno.by, в Польше водителей из Гродно оштрафовали на 2,5 тыс. долларов и продержали полтора суток в изоляторе за остановку на трассе у "двойной сплошной".

О произошедшем порталу рассказал один из водителей, который уже более 6 лет ездит по дорогам Западной Европы. По его словам, инцидент произошел 18 января. Белорусы на трех груженых фурах возвращались в Беларусь по трассе S8 Варшава -- Белосток. Возле Замбрува сломалась первая машина. Все три остановились для ремонта и перегородили половину полосы на дороге, где по одной полосе в обе стороны, но легковые автомобили легко разминались.

После начала ремонта подъехали полицейские, забрали документы, позволили отремонтировать машину за 10 минут, иначе пригрозили штрафом. Спустя 10 минут, как рассказал водитель, первый грузовик завелся, но полиция документы не вернула. Сотрудник заявил, что слишком долго ремонтировали автомобиль на трассе, что он уже вызвал эвакуатор. На всех водителей надели наручники, и только в участке рассказали, за какое нарушение.

В полицейском участке на белорусов составили протоколы и пояснили, что они остановились напротив двойной сплошной линии разметки, чего делать категорически нельзя.

Водителей обыскали, забрали телефоны, раздели до нижнего белья и посадили в отдельные камеры с матрацами и пледами, кормили бутербродами, пили из-под крана, когда ходили в туалет. В камерах гродненцы провели прошло полтора суток.

Суд состоялся 20 января. Белорусам присудили штрафов на 9.990 злотых или 2.500 долларов. Его оплатил представитель транспортной фирмы.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 21 января. По информации AutoGrodno.by, в Польше водителей из Гродно оштрафовали на 2,5 тыс. долларов и продержали полтора суток в изоляторе за остановку на трассе у...

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