﻿﻿ Дело хулигана, дрифтовавшего на площади Победы, суд начнет слушать 3 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дело хулигана, дрифтовавшего на площади Победы, суд начнет слушать 3 февраля

21.01.2017 18:47 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 21 января. Уголовное дело в отношении минчанина, дрифтовавшего на площадке возле Вечного огня перед монументом Победы на одноименной площади в столице, суд Партизанского района Минска начнет слушать 3 февраля. Об этом БелаПАН сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

27-летний минчанин обвиняется в том, что с 1.30 по 1.50 29 ноября прошлого года, "будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории монумента Победы, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу и с исключительным цинизмом, управляя автомобилем Mercedes-Benz S300, осуществил заезд на территорию памятника защитникам Отечества — монумента Победы, заведомо не предназначенную для движения транспортных средств, после чего целенаправленно ввел вышеуказанный автомобиль в управляемый занос, проехав на нем по территории монумента Победы не менее трех кругов вокруг своей оси (дрифтовал)".

Будучи застигнутым в момент совершения этих действий сотрудниками органов внутренних дел, обвиняемый на требования о прекращении противоправных действий не реагировал, демонстративно неоднократно нарушил обязательные для исполнения правила дорожного движения, после чего скрылся с места совершения преступления на вышеуказанном автомобиле.

Он также обвиняется в совершении надругательства над особо ценной материальной историко-культурной ценностью — памятником защитникам Отечества.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 УК (надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью).

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 января. Уголовное дело в отношении минчанина, дрифтовавшего на площадке возле Вечного огня перед монументом Победы на одноименной площади в столице, суд...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двое россиян пытались перевезти в тайнике через белорусскую границу 35 тысяч евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика