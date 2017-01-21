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Дело хулигана, дрифтовавшего на площади Победы, суд начнет слушать 3 февраля
21.01.2017 18:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 января. Уголовное дело в отношении минчанина, дрифтовавшего на площадке возле Вечного огня перед монументом Победы на одноименной площади в столице, суд Партизанского района Минска начнет слушать 3 февраля. Об этом БелаПАН сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
27-летний минчанин обвиняется в том, что с 1.30 по 1.50 29 ноября прошлого года, "будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории монумента Победы, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу и с исключительным цинизмом, управляя автомобилем Mercedes-Benz S300, осуществил заезд на территорию памятника защитникам Отечества — монумента Победы, заведомо не предназначенную для движения транспортных средств, после чего целенаправленно ввел вышеуказанный автомобиль в управляемый занос, проехав на нем по территории монумента Победы не менее трех кругов вокруг своей оси (дрифтовал)".
Будучи застигнутым в момент совершения этих действий сотрудниками органов внутренних дел, обвиняемый на требования о прекращении противоправных действий не реагировал, демонстративно неоднократно нарушил обязательные для исполнения правила дорожного движения, после чего скрылся с места совершения преступления на вышеуказанном автомобиле.
Он также обвиняется в совершении надругательства над особо ценной материальной историко-культурной ценностью — памятником защитникам Отечества.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 УК (надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Уголовное дело в отношении минчанина, дрифтовавшего на площадке возле Вечного огня перед монументом Победы на одноименной площади в столице, суд...
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