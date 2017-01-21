Василий Винный, специально для Sputnik.

Зека можно наказать по-разному. Можно ограничиться беседой, это даже не считается нарушением: помахали пальцем и сказали больше так не делать. "Беседу" обычно проводят из-за несерьезных "косяков" с теми, кто первый раз оступился. А крайней степенью наказания считается отправка в крытую тюрьму ("крытку") сроком до трех лет, после которой возвращают обратно в зону. "Крытка" — это отдельные камеры в СИЗО, где на особых условиях сидят злостнейшие нарушители режима содержания.

Поправка на местность

Все виды наказаний прописаны в специальных документах. О том, как применяются взыскания, говорится в УИК (Уголовно-исполнительном кодексе); за что и почему — в ПВР (Правилах внутреннего распорядка). И если УИК на всю страну один, то ПВР, хотя и совпадают в общих чертах, во многих запретах и разрешениях различаются — в зависимости от конкретного учреждения.

К сожалению, полностью с правилами зеки не знакомы. Конечно, в отрядах есть сиротливо висящие на стендах выписки из ПВР, но это довольно общие и неинтересные пункты. УИК заключенные тоже не очень хорошо знают. Милиция вообще старается всячески усложнить доступ к различным кодексам, чтобы зеки не были "сильно умными". Поэтому иногда приходится верить администрации на слово, когда говорят, что ты что-то нарушаешь.

Кроме ПВР в зонах и тюрьмах различаются порядки, а также отношение администрации к заключенным. Помню, как после Жодинской тюрьмы меня привезли на Володарку, и я был в шоке от того, насколько по-человечески может относиться милиция к зекам.

Да что заведения! В нашей зоне в каждом отряде были свои правила. И если в одном можно было, практически не опасаясь, днем лежать на нарах, то в соседнем не то что лежать, сидеть на них разрешали через раз. Соответственно, и нарушения в двух соседствующих друг с другом отрядах можно было получить за абсолютно разные вещи.

Один "двор" на всех

Было в нашей зоне и местное наказание — "дворики". Его назначали за относительно небольшие проступки, чтобы не писать "бумагу" за нарушение.

"Двориками" назывался дворик размером метр двадцать на метр семьдесят. С двух сторон он был обнесен металлическими листами, а с двух других — оштукатуренными кирпичными стенами, в одной из которых было постоянно занавешенное окно в дежурную часть. На высоте метров двух натянули сетку-рабицу, через которую иногда так красиво плыли весенние облака.

Во "дворы" могли "поставить" на любое время: от одного часа до целого дня, — в зависимости от нарушения, и милиционера, который обнаружил проступок.



© Sputnik Владимир Вяткин Записки заключенного: арестантская диалектика

Занятий во "дворах" было немного: либо ходить из угла в угол, либо стоять, а некоторые просто сидели на корточках. Несмотря на это, абсолютно все зеки предпочитали "дворики", поскольку знали, что после них "бумагу" не напишут (не "повесят" официальное нарушение).

Нужно отдать должное милиционерам: если зека закрывали во "двориках" на целый день, то на все приемы пищи его отпускали строго по расписанию и даже могли сводить в туалет, если хорошенько достать милицию.

У "двориков" был еще один плюс — там можно было уединиться и психологически отдохнуть от других людей при условии, конечно, что во "дворах" стоял ты один. Поэтому, несмотря на то, что человека вырывали из жизни на несколько часов, и после наказания ныли ноги и спина, я считаю, что "дворы" были вполне гуманной заменой официальной "бумаге".

Отстрел

Администрация в зоне может поставить и на "отстрел", что означает: человек со стопроцентной гарантией получит нарушение и поедет в ШИЗО (штрафной изолятор).

"Отстреливают" зека за все. Например, любой милиционер может "повесить" нарушение за незастегнутую верхнюю пуговицу, когда заключенные идут строем. При этом все остальные зеки будут так же расстегнуты, но их милиционер "не заметит".

Когда заключенный "на отстреле", то каким бы прилежным он ни был, все равно получит нарушение.



© Sputnik Виталий Аньков Записки заключенного: библио за колючкой

Мой знакомый (назовем его Сергей) бил в зоне татуировки и периодически сидел за это в ШИЗО. Он рассказывал, как его "ставили на отстрел" по приказу начальника зоны.

Конечно, святым мой товарищ не был, но та наглость, с которой на него "вешали" нарушения, поражает.

К вопросу о кране

Особенно мне запомнились два случая, когда на Сергея написали "бумаги".

Один из них произошел, когда мой товарищ возвращался с "крестин" (мероприятия, на котором начальник зоны решает, какое наказание применить к нарушителю, "крестит").

Встреча с начальником проходила в "Клубе", на ней знакомому назначили какое-то незначительное наказание, и он довольный пошел в отряд. Но! На подходе к сектору Сергея остановили контролеры и сказали, что он без разрешения покинул локальный участок. Доводы о том, что знакомого только что "крестили" в "Клубе" и он возвращается оттуда, не были услышаны, на горемыку написали "бумагу" и он поехал в ШИЗО.

Второй случай произошел в штрафном изоляторе. Сергей досиживал пятнадцать суток и милиционерам нужен был официальный повод продлить наказание еще на такой же срок. В этом случае ищут любые "нарушения", за которые можно "зацепиться", чтобы написать бумагу. Товарищ же сидел абсолютно тихо и спокойно.

За день до его выхода из ШИЗО к Сергею в камеру зашел начальник смены контролеров (назовем его Фикус). Осмотрелся вокруг. Вышел. Через некоторое время Фикус приносит бумаги, где говорится, что мой товарищ испортил в недавно отремонтированной камере то ли плинтус, то ли стены. Доказать, что он этого не делал (а он этого действительно не делал), Сергей не смог.



© Sputnik Михаил Фомичев Записки заключенного: пятьдесят оттенков зека

Мой товарищ был человеком вспыльчивым. Естественно, он разнервничался и решил, что раз все равно сидеть еще пятнадцать суток, то пусть это будет хотя бы за дело. Сергей отломал кран и огромными буквами выцарапал на недавно покрашенной стене: "Фикус — черт!"

По словам Сергея, ему намяли бока и перевели в другую камеру. А надписью ходили любоваться все: от обычных контролеров до начальника зоны.

Торпеда для мужика

Говоря о наказаниях, нельзя не вспомнить о "торпеде" — вещи, необходимой зеку, который едет в ШИЗО.

В изоляторе запрещено абсолютно все: чай, сигареты, своя еда, книги, письма… В ШИЗО заключенный берет только туалетную бумагу, мыльные принадлежности и полотенце. Даже роба с тапками там отдельные. И зимой народ старается как-то протянуть термобелье под видом нательного.

Курить в ШИЗО запрещено, но очень хочется, и поэтому зеки придумали способ, как проносить сигареты в изолятор. Они делают это в единственном месте, которое не обыскивают — в себе. Конечно, перед ШИЗО их раздевают и даже заставляют приседать: а вдруг что-нибудь выпадет? Но у опытных зеков ничего ниоткуда не выпадает. "Торпеды" держатся надежно.

Процесс "торпедирования", особенно первоначально, довольно болезненный, поэтому "торпеды" стараются "крутить" небольшого размера. Делают их специальные люди, поскольку для этого нужен талант. В хорошую "торпеду" влезает до тридцати сигарет, и будет она толщиной не больше полутора пальцев и с палец в длину.

Иногда с "торпедой" можно ходить почти целый день, ожидая, пока закончатся обыски и охранники ослабят бдительность. Милиция знает о способе, которым зеки проносят сигареты в ШИЗО и довольно часто шутит над заключенными по этому поводу, но поделать ничего не может. Не готовы офицеры искать там, куда не каждый врач полезет, и их можно понять.

У нас в отряде был парень, который скрутил "торпеду" самостоятельно. Парень был глуп и самонадеян. "Торпеда" у него получилась огромной. Засунуть-то он ее засунул, а вот "расторпедироваться" (процесс избавления от "торпеды") у него самостоятельно не получилось. И его пришлось везти на свободу в больницу. Этот случай изрядно повеселил зону. Подкалывали парня до конца срока. Как потом выяснилось, он пихал в "торпеду", как в туристический рюкзак, абсолютно все: нитки, спички, сигареты, сканворды, стержень, чтобы их разгадывать, и даже зажигалку…



© Sputnik Сергей Ермохин Записки заключенного: ангелы и демоны

Обычно в себя стараются "вкинуть" две-три небольшие "торпеды". В одной из них только сигареты, во второй же — спички, нитки и еще какая-нибудь хозяйственная мелочь, необходимая в ШИЗО для того, чтобы наладить "дорогу" между камерами, и через канализацию или коридор между камерами передать часть этих сигарет другим страдальцам.

По всем "понятиям" любой человек, который едет в ШИЗО, даже если сам он не курит, обязан "торпедироваться", чтобы помочь остальным. Раньше за этим следили очень строго. Но сейчас в зонах все больше людей бросают курить и выражают недовольство тем, что им приходиться носить в себе непонятно что и непонятно для кого. Поэтому вопрос, "торпедироваться" или нет, каждый решает для себя сам, — если, конечно же, человек сидит, как обычный "мужик", не крича на каждом углу про "понятия".

К слову: зеки могут прятать в себе не только "торпеды", но и любой габаритный "запрет" (вещи запрещенные администрацией). Так, к примеру, некоторые заключенные иногда проносят мобильные телефоны (не смартфоны, конечно, но вот многие старые модели по форме и размеру прекрасно подходят)…

Наказания в подобной системе будут всегда — без них невозможно. Но чтобы они несли какую-то воспитательную функцию и заставляли переосмыслить поведение, а не только вызывали раздражение и отторжение, взыскания должны быть, во-первых, справедливы, а во-вторых, их нельзя превращать в оружие борьбы с неугодными.