1951-й год. Шесть лет Витебск живет без войны. Разрушенный, израненный город постепенно возрождается. Многие здания уже восстановили, но многое еще предстоит сделать. Предлагаем совершить прогулку по Витебску того времени и посмотреть, как он изменился за 66 лет. А помогут нам в этом фотографии из фондов областного краеведческого музея.



Строительство дома № 17 на улице Урицкого. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

За первую послевоенную пятилетку в Витебске возвели более 700 многоэтажек, около 5 тысяч домов построили индивидуальные застройщики.

Многоэтажные жилые дома возводили в первую очередь в центре Витебска — на улицах Ленина, Урицкого, Суворова, площади Свободы. По мнению тогдашних городских властей, «это во многом содействовало украшению областного центра».

Вместе со строительством новых зданий облагораживали фасады старых — их почти каждый год перекрашивали. Так, на улице Урицкого в 1951 году строили новый 4-этажный дом (сейчас № 17). В то же время обновляли лицевые стороны дореволюционных зданий на правой стороне улицы напротив нынешнего парка Партизанской славы.



Дореволюционные жилые дома в начале улицы Урицкого. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Новый 3-этажный жилой дом появился и на улице Ленина (сейчас дом № 54). По традиции того времени, объекты сдавали в эксплуатацию к какой-либо дате советской истории. Этот дом заселили к 34-й годовщине Октябрьской революции.



Новый жилой дом на улице Ленина. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Возле новостроек и довоенных домов приводили в порядок дворы. Например, возле отремонтированного 2-го коммунального дома на улице Суворова (ныне № 38), как и до войны, работал фонтан. Днем здесь играла детвора, а вечером собирались соседи.



Фонтан во дворе дома на улице Суворова. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Восстанавливали разрушенный железнодорожный вокзал. На фундаменте первого вокзала, построенного в 1866 году, строили новое сооружение по проекту архитектора Бориса Мезенцева. Сдать объект планировали к 7 ноября 1951 года, но затем сроки сдвинули на декабрь. В итоге новое здание вокзала ввели в эксплуатацию только в 1952-м.



Строительство здания железнодорожного вокзала. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Обустраивали места отдыха горожан — парки и скверы. Здесь можно было не только прогуляться по аллеям, посидеть на скамейках, пообщаться, но и почитать газету или книгу, поиграть в шашки или шахматы, послушать лекцию, сходить на танцы.



Беседка-читальня в парке имени Фрунзе. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

В парке имени Фрунзе благоустроили аллеи и клумбы, установили беседки-читальни, щиты с актуальными в то время лозунгами. Стенды с афишами сообщали о новинках кино и театра.

В 1951 году в парке имени Фрунзе построили Летний (Зеленый) театр. Одним из первых мероприятий, которое здесь прошло, стал показ известной музыкальной комедии «Волга, Волга» с Любовью Орловой в главной роли.



Центральная аллея в парке имени Фрунзе. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Кино занимало особое место в жизни людей того времени. О домашних телевизорах большинство только мечтало. Поэтому поход в «Спартак» — единственный в начале 1950-х годов стационарный кинотеатр в Витебске — был настоящим событием. В репертуаре здесь были в основном советские фильмы, демонстрирующие «светлую, яркую и правильную жизнь». Киноафишу обновляли 2−4 раза в месяц.

Благоустройством и озеленением занимались и возле самых значимых в то время административных зданий — обкома и горкома КП (б)Б, горисполкома, управления КГБ по области и других.



Здание горкома КП (б)Б (сейчас театр «Лялька»). 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Летом 1951 года заасфальтировали площадь Свободы. Снимок с ее изображением особенно интересен.

Площадь тогда была меньшей по размеру, поскольку часть ее занимал Николаевский собор. В объектив фотоаппарата храм не попал — он располагался правее.



Площадь Свободы. 1951 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Сразу бросается в глаза отсутствие на площади большого количества транспорта (не сравнить с современной стоянкой!). Личный автомобиль в то время могли себе позволить единицы. Так, запечатленный на снимке «Москвич» стоил 8−9 тысяч рублей — очень большие деньги в начале 1950-х. Вероятнее всего, это была служебная машина обкома партии. Он размещался здесь же, на площади, в здании бывшего окружного суда (ныне Художественный музей).

Возле здания обкома находился бюст Иосифа Сталина, появившийся здесь после войны. Вскоре после смерти вождя, в 1954 году, скульптуру убрали, на ее месте установили бюст Ленина (сохранился до наших дней).

Далее, на мосту через Витьбу, который тогда еще не именовался Октябрьским, видны трамвайные вагоны. В послевоенном Витебске трамвай возобновил свою работу в 1947 году. По улице Ленина в то время проходили маршруты №№ 1, 2 и 4. Трамвайные пути здесь находились до начала 1980-х годов.

За мостом — торговые павильоны. Они стояли там, где сегодня находится памятник князю Ольгерду. Рядом были фонтан, скамейки, клумбы.

Дальше видны здания, украшавшие когда-то Рынковую площадь, — бывшая ратуша и костел Святого Антония.

Здание ратуши почти полностью уцелело в войну, поврежденной оказалась только его верхняя часть, в которую попал артиллерийский снаряд. На снимке видно, что арочные проемы башни заложили кирпичом, а над часами устроили «примитивную пожарную будку». Часы, кстати, работали, а в здании, как и до войны, размещался музей.

Костел Святого Антония пострадал больше — у него были разрушены башни и кровля. В начале 1950-х в бывшем храме размещался склад, а в 1958 году здание снесли.

На правой стороне площади Свободы виден спуск в парк имени Фрунзе. Возле него стоял стенд с афишами фильмов в кинотеатрах Витебска и области.

Правее — фрагмент фасада здания бывшего архиерейского дома. В 1950-х здесь размещался ветеринарный техникум, который готовил фельдшеров, в 1960-х — сельскохозяйственный техникум. В 1966 году одно из старейших зданий города снесли.