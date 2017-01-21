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Шуневич объяснил сокращение числа потенциальных беженцев в Беларуси

22.01.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил сокращение числа беженцев, которое примет Беларусь в этом году.

Шуневич объяснил сокращение числа потенциальных беженцев в Беларуси
© REUTERS Marko Djurica
МВД урезало квоты для беженцев на треть: теперь только 800 человек

В 2017 году статус беженца в Беларусь смогут получить 800 человек — на четыре сотни меньше, чем в предыдущий год.

"Сокращение произошло по объективным причинам. Сегодня острой необходимости в принятии большего количества беженцев у нас нет. Нет у нас и достаточных условий для того, чтобы принимать большее количество беженцев и тех, кто ищет защиты и убежища, в нашей стране", — сказал министр внутренних дел в эфире телеканала "СТВ".

Как отметил Шуневич, в республике удалось найти "оптимальный вариант, сколько людей мы сегодня можем принять".

Согласно решению МВД, в этом году Брестская область сможет принять 135 беженцев, Витебская — 170, Гомельская — 170, Гродненская — 95, Минская — 115, Могилевская область — 115 человек. 

 
Теги: Минск
 
 
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По словам руководителя МВД, в республике нет достаточных условий для того, чтобы принимать большое количество беженцев.

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