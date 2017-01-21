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Доплаты молодым учителям: кого это коснется

22.01.2017 12:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв —Sputnik. Доплаты педагогам коснутся тех молодых специалистов, которые отработали по распределению два года и остались в том же учреждении образования, соответствующая норма закреплена в постановлении Совмина №48 от 19 января 2017.

Белорусское правительство решило продлить доплаты молодым специалистам-педагогам доплаты еще на один год. Предполагается, что такая мера позволит не снижать уровень достатка учителей и закрепит их за школами.

Согласно решению правительства, молодые учителя будут получать доплату в размере до одной тарифной ставки 1 разряда. Тарифная ставка первого разряда составляет 31 рубль. Доплаты будут выплачиваться молодым специалистам по основному месту работы пропорционально отработанному времени

Коснется эта доплата тех молодых специалистов педпрофиля, которые отработали необходимое двухлетнее распределение и остались работать в том же учреждении образования.

Постановление Совмина уже вступило в силу с 1 января 2017 года.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление Совета министров уже действует – оно вступило в силу 1 января этого года.

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