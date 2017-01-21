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Что было сказано певцом Lermont про белорусский язык на самом деле

22.01.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. После заявления белорусского исполнителя Lermont о том, что он не называл белорусский язык умершим в интервью Sputnik, редакция публикует аудиозапись и расшифровку этого момента беседы.

Что было сказано певцом Lermont про белорусский язык на самом деле
© Sputnik / Артем Бордовский
Lermont и Julic: петь по-белорусски на "Евровидении" - не выход

Sputnik интервьюировал Lermont как финалиста национального отбора на "Евровидение-2017".

В рамках интервью исполнитель заявил о том, что петь по-белорусски для развития белорусского шоу-бизнеса не поможет, так как "у нас белорусский язык — умерший". Данная реплика была опубликована на Sputnik. Отметим, что до публикации исполнитель не просил текст на согласование.

На следующий день после публикации артист попросил убрать это громкое заявление — Sputnik пошел навстречу исполнителю и согласился удалить высказывание, которое могло бы навредить имиджу Lermont.

Спустя неделю после публикации на сайте газеты "Наша Нiва" появилось заявление Lermont о том, будто бы слова про состояние белорусского языка ему было "приписано" агентством, а аргументом было названо то, что из интервью на Sputnik данное высказывание было удалено.

Sputnik публикует фрагмент аудиозаписи разговора с исполнителем и расшифровку этого момента.

Расшифровка фрагмента интервью с Lermont

Корреспондент спросил, поможет ли (развитию белорусского шоу-бизнеса — Sputnik), если исполнители будут больше петь по-белорусски.

"Мое мнение — что нет. В Литве все говорят на литовском, а у нас белорусский язык — умерший, к сожалению. То есть он есть, он поддерживается как-то искусственно… Если люди на нем не говорят в повседневной жизни — мы вот сейчас с тобой сидим и разговариваем по-русски. Вот и ответ", — ответил Lermont.

Вопрос: может, стоит чаще что-то делать по-белорусски, в том числе и петь, чтобы развивать язык?

"А это естественный процесс. Ты же людей не заставляешь говорить на каком-то языке или что-то делать (…) Да, заставляли когда-то, но сейчас уже есть результат. Нужны большие усилия, они когда-то были приложены — и есть результат. А сейчас — когда ты пытаешься что-то искусственно сделать, а ресурсов на это нет, потому что нет цели. Тогда была цель, когда все это происходило, а сейчас этого нет — обратной цели. Зачем?" — заключил собеседник агентства.

Редакция Sputnik вернулась к данному вопросу после обвинений в намеренном искажении слов собеседника. Изданию также был предоставлен фрагмент записи данного интервью.

Позже "Наша Нiва" дополнила свой материал присланной Sputnik аудиозаписью, которая свидетельствует о том, что издание не "приписывало" никому никаких слов.    

 
Теги: Минск
 
 
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На интернет-портале газеты "Наша Нiва" исполнитель заявил, что скандальное высказывание про белорусский язык ему было "приписано".

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