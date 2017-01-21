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Стали известны новые подробности о взрыве в Мачулищах

22.01.2017 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Взрыв в гаражном кооперативе поселка Мачулищи (Минский район) мог произойти из-за утечки газа в смотровую яму, предположил в эфире телеканала СТВ председатель кооператива Виталий Коробков.

Стали известны новые подробности о взрыве в Мачулищах
© Фото: из личного архива Кристины Борейко
Взрыв в Мачулищах: трое пострадавших, 6 гаражей рухнули на автомобили

ЧП в кооперативе "Автотурист" на улице Связистов в городском поселке Мачулищи произошло в пятницу 20 января. Первым об инциденте сообщил в МЧС очевидец во второй половине дня. Спасатели разобрали завалы на месте взрыва и ликвидировали горение.

"В автомобиле было газовое оборудование. Баллон, видимо, травил. Утечка газа ушла в смотровую яму. По слухам, он зашел, включил свет — искра и произошел взрыв", — сообщил Коробков в эфире СТВ.

Окончательно же говорить о причинах ЧП можно будет после ряда экспертиз. Владельцы застрахованных машин должны получить компенсации, остальным придется возмещать убытки за свой счет.

Как сообщали ранее в МЧС, трое владельцев гаражей пострадали, двум оказана первая медицинская помощь и они были госпитализированы. Были повреждены шесть автомобилей и разрушены шесть гаражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в пятницу, в результате взрыва в гаражном кооперативе пострадали три человека, разрушены шесть гаражей, а также повреждены шесть автомобилей в...

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