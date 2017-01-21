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Стали известны новые подробности о взрыве в Мачулищах
22.01.2017 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Взрыв в гаражном кооперативе поселка Мачулищи (Минский район) мог произойти из-за утечки газа в смотровую яму, предположил в эфире телеканала СТВ председатель кооператива Виталий Коробков.
© Фото: из личного архива Кристины Борейко
"В автомобиле было газовое оборудование. Баллон, видимо, травил. Утечка газа ушла в смотровую яму. По слухам, он зашел, включил свет — искра и произошел взрыв", — сообщил Коробков в эфире СТВ.
Окончательно же говорить о причинах ЧП можно будет после ряда экспертиз. Владельцы застрахованных машин должны получить компенсации, остальным придется возмещать убытки за свой счет.
Как сообщали ранее в МЧС,
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Инцидент произошел в пятницу, в результате взрыва в гаражном кооперативе пострадали три человека, разрушены шесть гаражей, а также повреждены шесть автомобилей в...
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