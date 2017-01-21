За год чистая прибыль предприятий Брестчины увеличилась в пять раз и составила почти 600 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам 2016 года председатель облисполкома Анатолий Лис, передает «Вечерний Брест».

По его словам, экономика региона в ушедшем году демонстрировала положительную динамику. По многим показателям область занимает первые-вторые места и даже по средней заработной плате поднялась с последнего места на две строчки. Хотя 624 рубля в месяц — не тот уровень, которым стоит довольствоваться. Наш ориентир на ближайшее время — 1000 рублей. Задача архисложная, но некоторые предприятия уже достигли такого уровня, подчеркнул губернатор.

От также отметил, что промышленность и сельское хозяйство Брестчины в прошлом году сработали неплохо — прирост составил соответственно 3,8 и 17%. А вот строительный комплекс резко сбавил обороты (объемы строительно-монтажных работ упали на треть), из-за чего валовой региональный продукт немного не дотянул до уровня 2015 года — 99,3%. При этом рост собственных доходов бюджета Брестской области на 20 процентов позволил профинансировать ряд первоочередных социальных проектов — в медицине, образовании, а также дорожном строительстве. Среди них Лис упомянул строительство Западного обхода Бреста, которое продолжится в нынешнем году. По словам губернатора, главная задача — завершить те объекты, которые уже начаты. А в жилищном строительстве упор будет сделан на индивидуальное и долевое строительство с привлечением средств граждан.

Отвечая на вопрос о перспективах инвестиционной привлекательности региона, глава областной вертикали отметил несколько важнейших инвестпроектов, которые будут осуществляться в том числе при финансовой поддержке государства (в основном речь идет и льготном кредитовании). Но оптимальный путь для инвестиций, по мнению губернатора, лежит через покупку акций компаниями-инвесторами, в том числе иностранными. В числе приоритетов на предстоящий год Анатолий Лис назвал развитие малого бизнеса и сказал, что власти региона намерены уделять этому самое пристальное внимание.