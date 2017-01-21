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Взрыв в гаражном кооперативе в Мачулищах мог произойти из-за утечки газа из баллона
22.01.2017 15:23 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 января. Взрыв в гаражном кооперативе в городском поселке Мачулищи Минского района мог произойти из-за утечки газа из баллона, сообщил председатель гаражного кооператива "Автотурист" Виталий Коробков в эфире телеканала
По его словам, в автомобиле было газовое оборудование и баллон, видимо, пропускал газ. "Утечка газа шла в смотровую яму. По слухам, владелец гаража зашел, включил свет — и от искры произошел взрыв", — предполагает Коробков.
Как ранее сообщало МЧС, 20 января в 16.39 спасателям Минского района от очевидца поступило сообщение о взрыве в гараже в Мачулищах около улицы Связистов. Прибывшие на место работники МЧС установили, что обрушились строительные конструкции шести гаражей, наблюдалось открытое горение.
От взрыва пострадали три человека. Двум владельцам поврежденных гаражей оказана первая помощь медиками МЧС. Один из них с предварительным диагнозом "ушиб спины, ссадина правого уха" от госпитализации отказался. Второй пострадавший с предварительным диагнозом "ушиб правого плеча, правого бедра" от госпитализации тоже отказался. Еще один мужчина с множественными травмами бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Взрывом также повреждено шесть автомобилей: "Фольксваген-Шаран", "Пежо-307", "Форд-Сиерра", "Пежо-806", "ВАЗ-2106" и "Порше Кайен".
БелаПАН.
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Минск, 21 января. Взрыв в гаражном кооперативе в городском поселке Мачулищи Минского района мог произойти из-за утечки газа из баллона, сообщил председатель...
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