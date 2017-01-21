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Около пяти часов без электричества оставались пять населенных пунктов в Несвижском районе
22.01.2017 16:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 января. Около пяти часов в минувшую субботу без электричества оставались пять населенных пунктов в Несвижском районе.
Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, сообщение об отключении электроэнергии поступила в экстренные службы 21 января в 8.08. Без электроснабжения остались 199 частных жилых домов и молочно-товарная ферма.
В 13.00 электроснабжение потребителей восстановлено. Причины аварии не сообщаются.
БелаПАН.
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Минск, 22 января. Около пяти часов в минувшую субботу без электричества оставались пять населенных пунктов в Несвижском районе. Как сообщает пресс-служба...
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