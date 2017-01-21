Взрыв газового баллона — основная версия происшествия в гаражном кооперативе в Мачулищах. В результате взрыва полностью разрушены шесть боксов, кирпичи разлетелись на сотни метров. Продолжается разбор завалов, под которыми все еще остается несколько автомобилей, сообщает СТВ .

Взрыв произошел в нижнем ярусе двухъярусных гаражей. В результате 3 гаража нижнего яруса разрушены полностью, второй ярус обрушился вниз, рассказал начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Денис Жилко.

По словам очевидцев, взрыв был очень похож на землетрясение.

«Вечером я укладывала детей спать и неожиданно услышала большой взрыв, хлопок. Мы сначала очень испугались, дом затрясся, стекла затряслись. Мы выбежали все на улицу, смотрим: вроде все нормально. Только видна белая мгла была в этой области», — рассказала местная жительница Екатерина Колбаско.

Разбирать завалы до четырех часов утра спасателям помогали местные жители.

«В автомобиле было газовое оборудование. Баллон, видимо, травил. Утечка газа ушла в смотровую яму. По слухам, он зашел, включил свет — искра и произошел взрыв», — заявил председатель гаражного кооператива Виталий Коробков.

Как обстояли дела на самом деле можно будет топределить олько после экспертиз. Владельцы застрахованных машин получат компенсацию, остальным придется возмещать убытки за свой счет, сообщили в сюжете.

Происшествие случилось днем 20 января в гаражном кооперативе, расположенном на улице Связистов. Спасателям поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории.

В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях). Также повреждены 6 легковых автомобилей: Volkswagen Sharan, Peugeot 307, Ford Sierra, Peugeot 806, ВАЗ-2106 и Porsche Cayenne.

Пострадали три человека, один из которых в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Врачи сообщили, что у мужчины переломы черепа, перелом лодыжки, ожоги. Он находится в сознании.