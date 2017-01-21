За сайте change.org запустили петицию против производства колбасы из мяса бобра. Ее подписали уже почти 9800 человек. Автор петиции собирается направить ее в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



Фото: bober.ru

«Не начинайте производство колбасы и тушенки из бобров, — призывает автор петиции. — Я, как и мои друзья, вегетарианец. Мы против этого. Все вегетарианцы Беларуси против этого! И не только вегетарианцы. Любой здравомыслящий человек будет против! Если мы начнем выпускать такие продукты, то что будет дальше? С нужными специями (как говорит начальник Минсельхоза) бобер вкусный! Крыса тоже будет вкусная. Более того, по этой логике, человек тоже будет вкусный! Мало еды? Люди без бобров ходят голодные и печальные? Хватит и того, что люди других животных убивают».

«Складывается картина, что люди — монстры. Монстры, которые не умеют думать и мыслить разумно. Монстры, которые просто берут и убивают, если им что-то не нравится», — сказано в обращении.

Автор уверен, что если петиция сработает, то это даст возможность всем убедиться, что «у людей осталась хоть какая-то капля человечности».

Идея запустить в производство тушу грызуна принадлежит Министерству лесного хозяйства. Там пояснили, что бобров у нас хватает. К тому же, мясо грызунов очень полезно. Первое время выпускать колбасу и тушенку из мяса бобра будут в ограниченном количестве.

По официальным данным, популяция бобров в Беларуси насчитывает более 60 тысяч особей, а по неофициальным — около 80 тысяч. Ученые утверждают, что бобры заселили практически все мелиоративные каналы страны. Зверьки мешают садоводам и огородникам, т.к. строительство плотин приводит к затоплению территорий, пишет Sputnik.by .

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков рассказал «Зеленому порталу», к каким последствиям для популяции может привести решение производить из мяса грызунов колбасу и тушенку.

«В настоящее время, по исследованиям, которые я провожу на стационарах в Гродненской, Минской и Брестской областях, можно заключить, что численность зверя существенно снизилась по сравнению с 2013 и 2014 годами. На некоторых участках — на 40−50% от количества бобра в 2013 году. Для оценки лимитов изъятия животных необходимо в первую очередь руководствоваться приростом в популяции. В целом в Беларуси в 2014 году добывалось около 6000 особей. Добыча животных сверх существующих лимитов изъятия может негативно сказаться на популяции», — предостерег ученый.

При этом специалист назвал положительным моментом разработку технических условий на мясо бобра, хотя, по его мнению, это сделано с опозданием на 3−4 года.

В августе прошлого года пресс-секретарь Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Ольга Громович рассказывала , что в 2015 году в охотугодьях Беларуси насчитывалось 58 300 бобров, что на 13 600 меньше оптимального количества. Численность вида по состоянию на 1 апреля 2016 года составляла 49 900 особей, что на 21 900 меньше оптимальной.

За охотничий сезон 2016−2017 годов запланировано изъять 1750 бобров. Охота разрешена с 1 сентября 2016 года до 31 марта 2017 года. Охотиться можно в светлое время суток как ружейным (из засады, с подхода), так и безружейным способами (капканами).

В этом году не раз люди жаловались на нашествие грызунов. Так, в Могилеве бобры валили деревья прямо в центре города, что доставляло массу хлопот коммунальникам, а в некоторых деревнях Слонимского района зверьки и вовсе вели себя как хозяева и, не боясь людей, прогуливались по дорогам населенного пункта. От того, что животные построили плотину, пересохли колодцы, а чистая река стала заболоченным прудом.

Беларусь подверглась нашествию бобров?