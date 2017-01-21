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Очевидцы сравнили взрыв в Мачулищах с землетрясением
22.01.2017 16:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Взрыв в гаражном кооперативе "Автотурист" в городском поселке Мачулищи (Минский район) был похож на землетрясение, рассказали очевидцы случившегося.
"Вечером я укладывала детей спать и неожиданно услышала большой взрыв, хлопок. Мы сначала очень испугались, дом затрясся, стекла затряслись", — рассказала Екатерина Колбаско, живущая неподалеку от места ЧП. Слова женщины приводит
Колбаско рассказала, что после взрыва она выбежала на улицу и сразу ничего не поняла. "Только видна белая мгла была в этой области", — добавила женщина.
Позже она заметила пострадавшего мужчину и поспешила ему на помощь.
Согласно последним данным,
Председатель гаражного кооператива Виталий Коробков сообщил, что взрыв мог произойти из-за неисправного газового баллона одного из автомобилей. Однако окончательную причину установят специалисты.
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Взрыв разрушил шесть гаражей, пострадали три человека, у одного из которых медики диагностировали переломы черепа и лодыжки.
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