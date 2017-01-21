МИНСК, 22 янв — Sputnik. Взрыв в гаражном кооперативе "Автотурист" в городском поселке Мачулищи (Минский район) был похож на землетрясение, рассказали очевидцы случившегося.

Инцидент произошел в ГК "Автотурист" , расположенном на улице Связистов, днем 20 января. Очевидцы сообщили спасателям о происшествии ближе к вечеру, около 16:40.

"Вечером я укладывала детей спать и неожиданно услышала большой взрыв, хлопок. Мы сначала очень испугались, дом затрясся, стекла затряслись", — рассказала Екатерина Колбаско, живущая неподалеку от места ЧП. Слова женщины приводит сайт телеканала СТВ .

Колбаско рассказала, что после взрыва она выбежала на улицу и сразу ничего не поняла. "Только видна белая мгла была в этой области", — добавила женщина.

Позже она заметила пострадавшего мужчину и поспешила ему на помощь.

Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали три человека . Двое получили необходимую медицинскую помощь на месте. Третьего, мужчину 32-х лет, доставили в БСМП. "Имеются переломы черепа, перелом лодыжки, также имеются ожоги. Сейчас он разговаривает, находится в сознании, отходит от стресса", — рассказал врач-хирург травматологического отделения Рикардо Монтанчез Матео.

Председатель гаражного кооператива Виталий Коробков сообщил, что взрыв мог произойти из-за неисправного газового баллона одного из автомобилей. Однако окончательную причину установят специалисты.