Минчане, в квартире которых своевременно не проверили счетчики расхода воды, будут платить за водопотребление по нормативам, сообщили БЕЛТА на унитарном предприятии «Минскводоканал».

«По показаниям прибора определяется объем пролитой воды, подлежащий оплате. Проведение госповерки прибора учета — обязательное требование законодательства, в противном случае вступают в силу нормы о безучетном потреблении коммунальных услуг. Начисления производятся по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. К примеру, один прописанный гражданин заплатит за месяц Br8,9», — отметили на предприятии.

Как правило, прибор учета устанавливается при новом строительстве, а также индивидуально за счет собственника. Он имеет первичную поверку, в обязательном порядке прилагается паспорт с указанием гарантийного периода обслуживания и межповерочного интервала — срока, в течение которого гарантируется работа счетчика в допустимых погрешностях, соблюдаются его метрологические характеристики. Несоблюдение межповерочного интервала влечет за собой перевод на нормы водопотребления и оплату по полным тарифам.

«Ответственность как за исправность, работоспособность, сохранность документации, так и за своевременное проведение государственной поверки несет потребитель. На сегодняшний день поверка приборов учета воды, обслуживаемых „Минскводоканалом“, в порядке эксперимента производится раз в 6 лет. Минчанам следует самим заявлять о необходимости контрольных мероприятий», — проинформировали специалисты.

Посмотреть дату предыдущей поверки можно в паспорте прибора, в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также на пломбе прибора (указывается квартал и год). Заявки принимает контакт-центр ремонтно-механического цеха предприятия. Диспетчер согласовывает время прибытия мастеров, которые демонтируют подлежащий замене прибор и установят уже поверенный счетчик из обменного фонда.

Процедура государственной поверки производится только государственным поверителем (по Минску и Минскому району — РУП «БелГИМ» на производственной базе УП «Минскводоканал»). Процедура снятия, ремонта, замены прибора учета до окончания межповерочного интервала — бесплатна. Также не придется платить, если водомер выходит из строя в гарантийный период (2 года). В этом случае будет произведен перерасчет начислений платы за услуги на время неисправности.

Кроме работы по заявкам, осуществляются плановые обходы мастеров — работают 40 бригад, в каждой из которых по два человека, жильцы заблаговременно уведомляются об этом. По нормативам для демонтажа и установки нового счетчика, составления актов требуется до 30 минут в зависимости от состояния труб, их доступности и др.).