МИНСК, 22 янв — Sputnik. Около 106 тысяч извещений о необходимости оплаты "налога на тунеядцев" получили минчане, сообщил газете "Минский курьер" начальник инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Минску Андрей Соболевский.



© Sputnik / Виктор Толочко Домохозяйки с детьми до 7 лет – не "тунеядцы" уже с 1 января 2017 года

Согласно декрету президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (в настоящее время — 460 рублей).

"На данный момент извещения получили примерно 106 000 минчан. Более 11 000 из них представили документы о том, что они не должны возмещать казне финансовые средства, и эти сведения учли. По большому счету, наша задача заключается в том, чтобы в общий список не попадали люди, которые не являются социальными иждивенцами. Хотя ошибки, конечно, случаются", — рассказал газете Соболевский.

Как отметил представитель инспекции, налоговики не застрахованы от ошибок, а "процесс пока что не настолько хорошо откатан".

"Но мы движемся к этому. Что касается общей суммы, которая уже поступила в бюджет от названной категории граждан, то это около 2,2 миллиона рублей. Срок уплаты так называемого налога на тунеядство за 2015 год — не позднее 20 февраля 2017-го. Поэтому некоторым минчанам еще предстоит позаботиться о том, чтобы решить эту задачу", — добавил начальник инспекции по Минску.

Рассказал Соболевский и о том, как можно без извещения узнать, занесли ли тебя в список "тунеядцев". По словам представителя МНС, это можно сделать через личный электронный кабинет на сайте МНС. "Правда, эта услуга будет доступна при начислении налога за 2016 год. Относительно 2015-го сервис неактивен", — уточнил чиновник.

Также официальном портале МНС есть возможность оплатить сбор на финансирование государственных расходов. Свой кабинет можно открыть бесплатно — для этого нужно обратиться с паспортом в свою ИНС.