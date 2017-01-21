МИНСК, 22 янв — Sputnik. Чешский видеоблогер Александр Гианосис (Alexandros Giannousis) исполнил кавер-версию песни группы Naviband "Гісторыя майго жыцця", с которой коллектив поедет на "Евровидение-2017" в Киев от Беларуси.

Naviband были выбраны представителями республики на популярном песенном конкурсе по результатам финала национального отбора , который состоялся поздним вечером 20 января: группу высоко оценили телезрители, а профессиональное жюри присудило максимальный балл. Также положительно оценили группу и европейские эксперты , которых опрашивала Белтелерадиокомпания.

После победы участники Naviband рассказали журналистам о том, что им уже присылают каверы на песню из разных стран Европы — это было подтверждением тому, что языковой барьер не играет для музыки большой роли.

Один из исполнителей, чешский видоблогер Александр Гианосис опубликовал видеозапись своего исполнения песни "Гісторыя майго жыцця". В ролике он также по-английски извиняется за то, что не знает белорусский язык и поэтому будет петь с акцентом, однако исполнению композиции это не помешало.

Группа Naviband стала первой, кто исполнит на "Евровидении" песню на белорусском языке. Сам конкурс с телевизионной аудиторией в 200 миллионов человек пройдет 9-13 мая в украинской столице.