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Чешский видеоблогер выпустил кавер на песню Naviband
22.01.2017 19:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Чешский видеоблогер Александр Гианосис (Alexandros Giannousis) исполнил кавер-версию песни группы Naviband "Гісторыя майго жыцця", с которой коллектив поедет на "Евровидение-2017" в Киев от Беларуси.
© Sputnik/ Елена Васильева
После победы участники Naviband рассказали журналистам о том, что им уже присылают каверы на песню из разных стран Европы — это было подтверждением тому, что языковой барьер не играет для музыки большой роли.
Один из исполнителей, чешский видоблогер Александр Гианосис опубликовал видеозапись своего исполнения песни "Гісторыя майго жыцця". В ролике он также по-английски извиняется за то, что не знает белорусский язык и поэтому будет петь с акцентом, однако исполнению композиции это не помешало.
Группа Naviband стала первой, кто исполнит на "Евровидении" песню на белорусском языке. Сам конкурс с телевизионной аудиторией в 200 миллионов человек пройдет 9-13 мая в украинской столице.
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Юный исполнитель извинился за то, что не знает белорусского языка, но акцент не помешал ему исполнить песню "Гісторыя майго жыцця".
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