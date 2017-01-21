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Чешский видеоблогер выпустил кавер на песню Naviband

22.01.2017 19:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Чешский видеоблогер Александр Гианосис (Alexandros Giannousis) исполнил кавер-версию песни группы Naviband "Гісторыя майго жыцця", с которой коллектив поедет на "Евровидение-2017" в Киев от Беларуси.

Чешский видеоблогер выпустил кавер на песню Naviband
© Sputnik/ Елена Васильева
Группа Naviband: сегодня мы впервые после отбора выспались!

Naviband были выбраны представителями республики на популярном песенном конкурсе по результатам финала национального отбора, который состоялся поздним вечером 20 января: группу высоко оценили телезрители, а профессиональное жюри присудило максимальный балл. Также положительно оценили группу и европейские эксперты, которых опрашивала Белтелерадиокомпания.

После победы участники Naviband рассказали журналистам о том, что им уже присылают каверы на песню из разных стран Европы — это было подтверждением тому, что языковой барьер не играет для музыки большой роли.

Один из исполнителей, чешский видоблогер Александр Гианосис опубликовал видеозапись своего исполнения песни "Гісторыя майго жыцця". В ролике он также по-английски извиняется за то, что не знает белорусский язык и поэтому будет петь с акцентом, однако исполнению композиции это не помешало.

Группа Naviband стала первой, кто исполнит на "Евровидении" песню на белорусском языке. Сам конкурс с телевизионной аудиторией в 200 миллионов человек пройдет 9-13 мая в украинской столице.

 
Теги: Минск
 
 
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Юный исполнитель извинился за то, что не знает белорусского языка, но акцент не помешал ему исполнить песню "Гісторыя майго жыцця".

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