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В Борисове школьник попал в реанимацию после введения антибиотика
22.01.2017 19:40 — Новости Общества | Tut.by
Одиннадцатилетний житель Борисова 20 января попал в реанимацию после укола антибиотика. Медики поставили диагноз «анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок», сообщает
Инъекция цефтриаксона российского производства была сделана ребенку в домашних условиях 20 января. Спустя десять минут после введения препарата, растворенного в 1% лидокаине, у ребенка появилась сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться.
Родители сами отвезли ребенка в больницу. Через двадцать минут после укола мальчик попал в отделение анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, в том числе искусственную вентиляцию легких.
Врачи считают, что аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина, сообщает издание. Мальчик все еще в больнице, медики оценивают его состояние, как тяжелое, хоть и отмечают позитивные сдвиги.
Напомним, в Беларуси
— «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);
— а также «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916).
Такое распоряжение Минздрав разослал учреждениям здравоохранения и аптекам после смерти 31-летней жительницы Молодечненского района. Продажа приостановлена до выяснения причин, по которым у женщины после инъекции в медпункте развилась «тяжелая нежелательная реакция». 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли пришла в фельдшерско-акушерский пункт и
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Медики поставили диагноз "анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок".
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