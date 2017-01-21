Одиннадцатилетний житель Борисова 20 января попал в реанимацию после укола антибиотика. Медики поставили диагноз «анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок», сообщает ex-Press .

Инъекция цефтриаксона российского производства была сделана ребенку в домашних условиях 20 января. Спустя десять минут после введения препарата, растворенного в 1% лидокаине, у ребенка появилась сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться.

Родители сами отвезли ребенка в больницу. Через двадцать минут после укола мальчик попал в отделение анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, в том числе искусственную вентиляцию легких.

Врачи считают, что аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина, сообщает издание. Мальчик все еще в больнице, медики оценивают его состояние, как тяжелое, хоть и отмечают позитивные сдвиги.

Напомним, в Беларуси приостановлена продажа двух препаратов:

— «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);

— а также «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916).

Такое распоряжение Минздрав разослал учреждениям здравоохранения и аптекам после смерти 31-летней жительницы Молодечненского района. Продажа приостановлена до выяснения причин, по которым у женщины после инъекции в медпункте развилась «тяжелая нежелательная реакция». 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли пришла в фельдшерско-акушерский пункт и скончалась после инъекции лекарства.

Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Одно из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10−20% случаев летально. Скорость возникновения анафилактического шока — от нескольких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с аллергеном. Вот что ранее порталу TUT.BY на условиях анонимности врач рассказал о том, что якобы аллергические реакции возникают чаще, если вводить антибиотик с местным анестетиком: «Мое субъективное мнение, что, разводя препарат на местном анестетике, вы в организм вводите два препарата, а не один. И антибиотики, и местные анестетики находятся в топе препаратов, на которые чаще всего есть аллергические реакции. Медик, который будет оказывать помощь, даже знать не будет, на какой из двух препаратов у вас аллергия, потому что это произошло при одномоментном введении двух препаратов. Два препарата в одном шприце могут как-то между собой взаимодействовать. Но вводить антибиотик без анестетика больно».

«От анафилактического шока никто не застрахован». Подробности гибели женщины после укола антибиотика