В воскресенье, 22 января, во Дворце спорта прошел открытый кубок страны по чирлидингу. 20 команд из Беларуси и гости из России соревновались в разных номинациях за возможность выступать на чемпионате республики. Мы посмотрели на выступления чирлидеров, пообщались с девушками из команд и узнали, с какой целью они приходят в этот спорт.





Чирлидинг в Беларуси стали развивать почти 10 лет назад, а в скором времени официально внесут в реестр видов спорта. Многие до сих пор ассоциирую его с танцующими на хоккее девушками в коротких юбках, но на соревнованиях мы увидели серьезный уровень физической подготовки как совсем маленьких, так и взрослых участников.

Историю белорусского чирлидинга и его перспективы нам рассказала судья белорусской федерации чирлидинга Ольга Скорбеж.

Формально чирлидинг пришел в Беларусь вначале 2008 года, когда была создана белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки. Но первые большие команды начали собираться в 2009—2010, годом позже белорусы стали выезжать на первые серьезные соревнования.

— Буквально неделю назад комиссией Минспорта было принято решение о внесении чирлидинга в реестр видов спорта. Надеемся, на этой неделе подпишут приказ. Для некоторых людей чирлидинг — это танцы с помпонами и достаточно открытые костюмы. На самом деле, это реальный спорт, который сочетает в себе гимнастику, акробатику, танцы, прежде всего — это групповой спорт.













Ольга говорит, что после такого шага федерация надеется на признание Национального олимпийского комитета.

— Тогда наши чирлидеры получат возможность развиваться как спортсмены, получать разряды. На данный момент чирлидинг временно признан международным олимпийским комитетом. То есть через три года мы имеем шанс попасть в программу олимпийских игр.

Кричалки МИТСО, сальто в воздухе и цели чирлидерш

На кубке команды выступали в трех возрастных номинациях: дети до 11 лет, юниоры до 15−16 лет и взрослые от 15 и старше. Командам нужно было показать и чирлидинг-шоу в количестве до 25 человек с сальто и высокими поддержками, и делать групповые и парные станты (поддержка на руках или плечах чирлидера с прыжком в воздухе), где участвуют по 2 или 4−5 человек.

В командах танцуют не только девушки: на выступлениях видим довольно много парней. Все же часто нужно делать поддержки на вытянутых руках. Как сказал нам один из участников, «Девушку приятнее поднимать, чем железо».





А чирлидерши, кажется, совсем не боятся падений. Есть, конечно, среди них и приятные, как элемент «сход в колыбель», когда девушку поднимают вверх, а потом она падает на руки чирлидерам. Но бывают и незапланированные падения с высоты. Девушки в таком случае просто поднимаются и повторяют сложный элемент.

На кубке встречаются не только сборные самостоятельные команды, но и группы от университетов. Например, на чирлидинг-шоу команда МИТСО начинает свое выступление с флагами университета и непростой кричалкой: «Федерация профсоюзов Республики Беларусь. МИТСО, МИТСО, международный университет, международный университет, ФПБ МИТСО, ФПБ МИТСО». «Как на демонстрации», — шутит мужчина из зала.















Университетских команд в стране на самом деле не очень много. Судья федерации Ольга Скорбеж говорит, что в вузе этот процесс организовать сложно, потому что нет тренеров и подходящих условий. В прошлом году от университетов насчитывали около 10 команд. Что же касается районов, то особенно активно развивают чирлидинг в Гомеле и Гродно.

Для студентов же это только хобби, правда, с поблажками на учебе. Командир группы от МИТСО Станислав говорит, что преподаватели в университете не ставят зачеты «автоматом» танцующим студентам, но в целом относятся лояльно: «Когда они узнают, что мы выступаем и таким образом поддерживаем имидж университета, конечно, они нас поощряют».

После выступлений во всех номинациях участников наградили кубками под «We are the champions». Во всех трех возрастных выступлениях заняли места чирлидеры команды «Феникс» тренера Яна Янковского. Скоро они будут поддерживать на игре команду по американскому футболу «Pagans». Взрослым участникам в «Фениксе» от 16 до 28 лет.

Алина, Вика и Татьяна в команде больше года. Алина еще учится в школе, девушке 17 лет. Виктория уже замужем и закончила университет, а Татьяна студентка 4-курса БНТУ. Девушки говорят, что путать чирлидерш из команд поддержки и на соревнованиях не стоит.





— Все думают, что это легко, просто и красиво. На самом деле, это очень тяжелый вид спорта, его можно сравнить с тяжелой атлетикой или гимнастикой. В чирлидинг могут идти только сильные люди, чтобы доказывать себе и всем, что они могут этим заниматься, а не ходить с помпонами и носить гольфы, — говорит Виктория.

— Чирлидинг — это то, где мы меряемся битками, — шутит Таня.

Алина работает в команде поддержки «Цмокі-Мінск». Говорит, выступления здесь и на играх — это две разные вещи:

— Там это картинка, макияж, девушки с распущенными волосами, помпоны, минимальные поддержки. А здесь приоритет отдают физическим способностям, а не внешнему виду.

За одно выступление в группе поддержки Алина получает 40−50 рублей, но говорит, что не всех девушек из команд поддержки прельщает зарплата:

- 90% — это девочки, которые хотят удачно выйти замуж и найти мальчика спортивного и с денежкой. Но у нас там очень молодой состав, никто о заоблачных вещах не думает. Приходят просто поддерживать себя в форме и заработать.

— У меня муж играет в команде по американскому футболу, которую мы поддерживаем. Но познакомились мы давно. Парням, конечно нравится группа поддержки, мы можем даже обсудить у кого юбка была короче и кто лучше подготовился к сезону, — говорит Виктория.



