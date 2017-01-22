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Олег Новицкий пообещал сфотографировать Беларусь из космоса
22.01.2017 20:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусский космонавт Олег Новицкий пообещал сфотографировать Беларусь из космоса.
© Sputnik Олег Урусов
В ноябре прошлого гола
"Каждый полет немного отличается. В первый полет ты еще не знаешь, как будешь себя чувствовать. Во второй полет уже сравниваешь с первым своим полетом", — рассказал Новицкий в эфире телеканала ОНТ.
Космонавт описал свои впечатления от того, что он видит в иллюминаторы. "Земля такая же яркая, голубая и светлая. Очень нравятся переходы с океана на землю", — поделился Новицкий.
Ведет на МКС Новицкий и свой аккаунт в
"Минск видел только в дымке, пытался сделать съемку ночью, но не вышло", — посетовал Новицкий, но пообещал, что к концу полета он обязательно снимет и Минск, и Беларусь в целом.
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Космонавт рассказал о том, чем первый полет за пределы Земли отличается от последующих.
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