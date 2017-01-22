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Олег Новицкий пообещал сфотографировать Беларусь из космоса

22.01.2017 20:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусский космонавт Олег Новицкий пообещал сфотографировать Беларусь из космоса.

Олег Новицкий пообещал сфотографировать Беларусь из космоса
© Sputnik Олег Урусов
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В ноябре прошлого гола на МКС прибыл новый экипаж в составе белоруса Олега Новицкого, француза Тома Песке и американки Пегги Уилсон. Планируется, что экипаж пробудет на станции 180 суток и проведет 44 научных эксперимента, отработку причаливания в телеоператорном режиме космического грузовика "Прогресс МС", а также работы с американским грузовым кораблем Dragon и японским HTV.

"Каждый полет немного отличается. В первый полет ты еще не знаешь, как будешь себя чувствовать. Во второй полет уже сравниваешь с первым своим полетом", — рассказал Новицкий в эфире телеканала ОНТ.

Космонавт описал свои впечатления от того, что он видит в иллюминаторы. "Земля такая же яркая, голубая и светлая. Очень нравятся переходы с океана на землю", — поделился Новицкий.

Ведет на МКС Новицкий и свой аккаунт в Instagram, в нем он публикует снимки Земли из космоса — попадают в его объектив и города. Космонавт обещает снять и белорусскую столицу.

"Минск видел только в дымке, пытался сделать съемку ночью, но не вышло", — посетовал Новицкий, но пообещал, что к концу полета он обязательно снимет и Минск, и Беларусь в целом.

 
Теги: Минск
 
 
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Космонавт рассказал о том, чем первый полет за пределы Земли отличается от последующих.

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