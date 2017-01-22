МИНСК, 22 янв — Sputnik. По итогам минувшего года было выявлено более 400 нарушений со стороны местных исполкомов при принятии решении о предоставлении земельных участков, заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Госкомимущества Андрей Гаев.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко спросил, как вернуть не используемую землю государству

Председатель комитета подчеркнул, что земля — "наше основное природное богатство". Гаев отметил, что при реформировании законодательства в сфере предоставления земельных участков будет увеличена ответственность должностных лиц, а также защищены права землепользователей.

"Сейчас алгоритм действий при предоставлении земли по суткам расписан. Определена степень ответственность — как должностных лиц, так и землепользователей. (…) Одним из ключевых принципов и обязанностью землепользователя является использование земельного участка по целевому исполнению", — рассказал Гаев.

Благодаря информатизации процесса Госкомимущество может лучше контролировать процесс предоставления земельных участков. Однако выявляются и ошибки: в минувшем году специалисты обнаружили более 400 нарушений, допущенных в прошлом году местными исполкомами при принятии решений о предоставлении участков. "Это и затягивание решение, и пропуск сроков", — уточнил председатель ГКИ.

После принятия ряда изменений дисциплинарная ответственность местных органов власти будет четко закреплена, а бумажный документооборот исключат там, где возможно.