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Запрет лекарств, доплаты педагогам, протесты в США и тунеядцы - все важное за выходные
23.01.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Если в выходные вы вдруг нашли «письмо счастья» в своем почтовом ящике, не отчаивайтесь. Возможно, налоговики ошиблись адресом. Как доказать, что вы не тунеядец, объясняем на гифках:
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IBU
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Доброе утро! Если в выходные вы вдруг нашли "письмо счастья" от налоговой в своем почтовом ящике, не отчаивайтесь.
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