﻿ Запрет лекарств, доплаты педагогам, протесты в США и тунеядцы - все важное за выходные. 21.by
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Запрет лекарств, доплаты педагогам, протесты в США и тунеядцы - все важное за выходные

23.01.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Если в выходные вы вдруг нашли «письмо счастья» в своем почтовом ящике, не отчаивайтесь. Возможно, налоговики ошиблись адресом. Как доказать, что вы не тунеядец, объясняем на гифках: откройте — и наслаждайтесь картинками. Это бомба и прекрасное начало трудовой недели.


ВАЖНОЕ

Белорусские депутаты решили отрегулировать рынок такси и сервисов по перевозке пассажиров. В частности, узаконить деятельность компании Uber и ей подобных. Но на обсуждении изменений с чиновниками оказалось, что это практически невозможно. Объясняем, почему.

Минздрав разослал учреждениям здравоохранения и аптекам письма: до выяснения причин, по которым после укола в ФАПе под Молодечно погибла молодая женщина, приостановлена продажа и применение белорусских антибиотика и анестетика. Рассказываем, какие лекарства пока под запретом. Вчера стало известно, что после укола тех же препаратов в реанимацию попал 11-летний мальчик в Борисове.

Молодых педагогов, отработавших распределение, стараются удержать всеми силами: теперь им еще на протяжении года будет положена доплата. Размер ее сейчас не превышает 31 рубля. Не очень заманчиво, да. Между тем золотой запас страны — нет, не педагоги, слитки — за год потяжелел на тонну.

В первый день работы нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне тысячи людей вышли на «женский марш» протеста против Трампа. Марши также прошли по всему миру: в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. Позже протесты прокомментировал сам Трамп. Если кратко — он удивлен. Но не протестами едиными: вспоминаем, как вообще Америка встретила нового президента.


Фото: Reuters

IBU оправдал 22 российских биатлониста из доклада Макларена, в отношении еще 7 продолжается расследование. Среди спортсменов, присутствовавших на заседании IBU, была и Дарья Домрачева. «Биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений IBU по поводу допинга», — рассказала она.

И еще новости спорта: белорусские гандболисты проиграли шведам в 1/8 финала ЧМ, биатлонистки на этапе Кубка мира заняли шестое место в эстафете.

ПОПУЛЯРНОЕ

17 января Сергей Лавров на пресс-конференции утром высказывается против выдачи гражданина России, блогера Александра Лапшина в Азербайджан из Беларуси и вечером этого же дня белорусская Генпрокуратура делает что? Принимает решение выдать блогера в Баку, где ему грозит 8 лет тюрьмы. Разбираемся, почему, и чем это может быть чревато.

23 января — самое время поторопиться рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги и подать сведения об использованной за месяц воде. Помните, что теперь это можно сделать прямо при оплате счетов в ЕРИП? Поясняем «на пальцах», как.

Вот невероятно душевная история о дедушке, которому нужны… очки. Да-да, просто очки, чтобы он мог читать книги и газеты, а еще- увидеть родную деревню. Ради такой важной цели дедушка написал письмо «начальнику оховы здоровья Республики Б.» — и оно начало свое путешествие по стране.


А здесь — продолжение нашумевшей истории о смерти младенца в слуцком роддоме. Вины врачей в его гибели не нашли. Но мать, которая после этих родов больше не сможет иметь детей, все равно надеется на разбирательство и ищет адвоката.

Мы продолжаем изучать рассекреченные документы ЦРУ. В начале 1950-х разведка США получила отчет о лагерях для военнопленных, оставшихся в Минске после Второй мировой. Из текста понятно, что его составлял бывший узник одного из минских лагерей. Он рассказал про меры безопасности, издевательства охраны, скудость пайка и бедность советских граждан, которую «невозможно преувеличить». А еще почитали доклады американской спецслужбы по Чернобыльской аварии.

Иногда снести проще, чем отремонтировать. В этом убедился герой нашего проекта «Дом моей семьи», когда решил реконструировать дом, оставшийся ему от родителей. Обо всех его злоприключениях читайте здесь.

Во время инаугурации Дональда Трампа в пятницу шел дождь, поэтому некоторые зрители искали защиты от стихии. Например, Джордж Буш пытался надеть дождевик, но что-то пошло не так — и его отчаянная схватка с куском полиэтилена изрядно насмешила соцсети.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Посмотрели финал национального отбора на «Евровидение» вместе с пенсионером Михаилом Васильевичем и узнали, что он думает о вокальных данных исполнителей, их костюмах и о победителях. «Як бы ты мни показав хлиб, чи сало… А такого добра я за свое життя знаешь, скильки надывився». Но с выбором жюри дедушка согласился. Кстати, мы побывали и за кулисами шоу, посмотрели, как на самом деле работает первая белорусская «зеленая комната», пообщались с жюри и победителями конкурса.

«Если бы Даша стреляла в штиль, мы бы уже видели ее на подиуме. Она показывает пятое время на лыжне, а после родов прошло всего три месяца». Австрийский специалист Альфред Эдер, временно выступающий помощником тренера женской команды, рассказал о Домрачевой − спортсменке, капитане и хранительнице очага.

А вот как поклонники Александра Солодуху с днем рождения поздравляли! Для всех — и для певца, и для поздравителей, и для TUT.BY, который и предложил такую встречу организовать, — это была позитивная авантюра. Здесь же есть видео, как вы обнимались друг с другом и лидером J: Moрс Владимиром Пугачем: на призыв TUT.BY отметить вместе Всемирный день объятий 21 января откликнулись десятки минчан.

О своей жизни и об отношении к пьяным водителям AUTO.TUT.BY рассказали пациенты наркологического диспансера Минска, которые были лишены прав из-за употребления наркотиков или алкоголя, некоторые — после страшных аварий. К сожалению, многие из них так и не поняли, что натворили.

«Продаются ли белорусские художники на eBay?» Таким вопросом задалась AFISHA.TUT.BY и изучила популярный интернет-аукцион. Мы нашли 7 картин от трех тысяч долларов и пообщались с одним из художников, который считает, что «лучше продаваться так, чем вообще никак».


Элитные столичные квартиры с ценником, отражающим завидный оптимизм, впрочем, тоже не продаются. REALTY.TUT.BY посмотрел, за какие апартаменты сегодня хотят от 700 тысяч до миллиона долларов.

И покупатели, и продавцы машин нередко впадают в ступор от цен на подержанные автомобили. Казалось бы, одна марка, год, комплектация и состояние, а стоимость разная. Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько адекватно вы бы оценили свой автомобиль при продаже. Ну что, удивились?

В Минске прошел открытый кубок страны по чирлидингу. Мы посмотрели на выступления чирлидеров, пообщались с девушками из команд и узнали, с какой целью они приходят в этот спорт.

Напоследок вам немного милоты: зоопарки Австралии и Великобритании хвалятся новыми пополнениями, а семья из Канады держит дома 300-килограммовую свинью — смотрите обзор лучших видео недели о животных от агентства Reuters. Кстати, белорусы так и не смирились с новостью о начале производства колбасы из бобров — создали протестную петицию.

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Если в выходные вам было чем заняться, кроме наших новостей, традиционная задачка остается вам на понедельник. Поторопитесь узнать, сможете ли вы обхитрить «русскую рулетку», пока 42.TUT.BY не успел опубликовать ответ.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Если в выходные вы вдруг нашли "письмо счастья" от налоговой в своем почтовом ящике, не отчаивайтесь.

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