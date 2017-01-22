﻿ "Аэрофлот" отменил дневной рейс Москва-Минск. 21.by
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"Аэрофлот" отменил дневной рейс Москва-Минск

23.01.2017 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» отменила сегодняшний рейс SU1842 из Москвы в Минск вылетом в 15.15. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Соответственно, «Аэрофлот» отменил и обратный рейс SU1843 из Минска в Шереметьево вылетом из белорусской столицы сегодня в 19.20.

О причинах отмены не сообщается, информация на сайте перевозчика также отсутствует.

 
Теги: Минск
 
 
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О причинах отмены не сообщается, информация на сайте перевозчика также отсутствует.

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