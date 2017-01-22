В Брестской области в 2017 году планируется создать более 6 тысяч рабочих мест, сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Один из важнейших вопросов — создание рабочих мест. В нынешнем году в регионе их должно быть создано не менее 6,5 тысяч. Именно такой показатель решением правительства установлен Брестской области. Резервы для выполнения задания есть. В первую очередь мы делаем ставку на развитие предпринимательства», — подчеркнул Анатолий Лис.

В сфере малого предпринимательства планируется создать почти 700 микро- и малых организаций. В приоритете — развитие производств, ориентированных на использование местного сырья, которые будут располагаться в небольших городах и сельской местности. На поддержку предпринимательской инициативы в 2017 году из областного бюджета будет выделено 2,3 миллиона рублей. Средства пойдут на льготное кредитование приоритетных экспортно ориентированных и импортозамещающих производств. Кроме того, еще 297 тысяч рублей направят на развитие инфраструктуры для субъектов предпринимательства.

«В соответствии с Директивой „О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь“ создана Единая информационная база неиспользуемого госимущества, предназначенная для продажи и сдачи в аренду. Там постоянно размещается информация об объявленных в Брестской области аукционах, предлагаемых объектах недвижимости и земельных участках», — отметил губернатор. Аналогичная информация размещается и на сайте облисполкома.

В прошлом году перед Брестской областью стояла задача создать не менее 5 тысяч рабочих мест. По предварительной оценке, за счет создания новых предприятий и производств трудоустроено около 6,5 тысяч человек. По оперативным данным, уровень безработицы в регионе составляет 1% (по республике — 0,9%). На учете в управлениях по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов состоит около 6 тысяч человек, зарегистрировано 940 безработных. В наличии имеется 3,6 тысяч вакансий.