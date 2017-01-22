﻿ Более 6 тысяч рабочих мест планируется создать в Брестской области в 2017 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Более 6 тысяч рабочих мест планируется создать в Брестской области в 2017 году

23.01.2017 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области в 2017 году планируется создать более 6 тысяч рабочих мест, сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Один из важнейших вопросов — создание рабочих мест. В нынешнем году в регионе их должно быть создано не менее 6,5 тысяч. Именно такой показатель решением правительства установлен Брестской области. Резервы для выполнения задания есть. В первую очередь мы делаем ставку на развитие предпринимательства», — подчеркнул Анатолий Лис.

В сфере малого предпринимательства планируется создать почти 700 микро- и малых организаций. В приоритете — развитие производств, ориентированных на использование местного сырья, которые будут располагаться в небольших городах и сельской местности. На поддержку предпринимательской инициативы в 2017 году из областного бюджета будет выделено 2,3 миллиона рублей. Средства пойдут на льготное кредитование приоритетных экспортно ориентированных и импортозамещающих производств. Кроме того, еще 297 тысяч рублей направят на развитие инфраструктуры для субъектов предпринимательства.

«В соответствии с Директивой „О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь“ создана Единая информационная база неиспользуемого госимущества, предназначенная для продажи и сдачи в аренду. Там постоянно размещается информация об объявленных в Брестской области аукционах, предлагаемых объектах недвижимости и земельных участках», — отметил губернатор. Аналогичная информация размещается и на сайте облисполкома.

В прошлом году перед Брестской областью стояла задача создать не менее 5 тысяч рабочих мест. По предварительной оценке, за счет создания новых предприятий и производств трудоустроено около 6,5 тысяч человек. По оперативным данным, уровень безработицы в регионе составляет 1% (по республике — 0,9%). На учете в управлениях по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов состоит около 6 тысяч человек, зарегистрировано 940 безработных. В наличии имеется 3,6 тысяч вакансий.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сфере малого предпринимательства планируется создать почти 700 микро- и малых организаций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Аэрофлот" отменил дневной рейс Москва-Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика