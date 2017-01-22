Рыбаки вызволили из ледяной ловушки лебедя, который замерзал на реке Лесная Правая.



































О произошедшем они сообщили начальнику охраны национального парка «Беловежская пуща» Войтеховскому Николаю. Когда сотрудники парка прибыли на место, птицу уже успели вызволить из ледяной ловушки, и она разгуливала по берегу реки, сообщает сайт нацпарка.

По словам рыбаков, лебедь был полностью вмерзший в лед, выглядывала лишь верхняя часть тела, а на шее висела огромная ледяная «гиря». Птицу в буквальном смысле пришлось вырубать изо льда. Дело в том, что когда температура воздуха опускается до -20˚С, полынья для водоплавающих пернатых — как теплая ванна, в которой птицы пытаются согреться.

О том, что лебедь был не один, свидетельствовало множество следов вокруг полыньи. Другие птицы находились рядом, но крепкий мороз заставил их улететь в поисках открытой воды. Вероятно нашему кликуну помешал подняться на крыло ледяной балласт на шее, весивший несколько килограмм. Эта льдина, по своей структуре напоминала годичные кольца дерева. Видимо птица долго собирала этот груз, масса которого нарастала с каждым погружением под воду.

Лебедь отделался легким испугом, получив несколько царапин и потеряв пару десятков перьев, что не критично для такой крупной птицы. Обессилившего лебедя отловили и поместили в теплое помещение, где обеспечили кормом и водой.