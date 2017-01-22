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"Аэрофлот" в понедельник отменил дневной рейс в Минск
23.01.2017 08:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Дневной рейс Москва – Минск российской авиакомпании "Аэрофлот" был отменен в понедельник 23 января, свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".
По данным табло, рейс SU1842, который должен был отправиться из российской столицы в Минск в 15:15, имеет статус отмененного.
Соответственно, не будет выполнен и рейс SU1843 Минск – Москва: самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.
О причинах отмены рейсов компания "Аэрофлот" ничего не сообщает.
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Соответственно, не будет выполнен и рейс SU1843 Минск – Москва: самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.
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