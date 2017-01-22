МИНСК, 23 янв – Sputnik. Дневной рейс Москва – Минск российской авиакомпании "Аэрофлот" был отменен в понедельник 23 января, свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".

По данным табло, рейс SU1842, который должен был отправиться из российской столицы в Минск в 15:15, имеет статус отмененного.

Соответственно, не будет выполнен и рейс SU1843 Минск – Москва: самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.

О причинах отмены рейсов компания "Аэрофлот" ничего не сообщает.