﻿ "Аэрофлот" в понедельник отменил дневной рейс в Минск. 21.by
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"Аэрофлот" в понедельник отменил дневной рейс в Минск

23.01.2017 08:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Дневной рейс Москва – Минск российской авиакомпании "Аэрофлот" был отменен в понедельник 23 января, свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".

По данным табло, рейс SU1842, который должен был отправиться из российской столицы в Минск в 15:15, имеет статус отмененного.

Соответственно, не будет выполнен и рейс SU1843 Минск – Москва: самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.

О причинах отмены рейсов компания "Аэрофлот" ничего не сообщает.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответственно, не будет выполнен и рейс SU1843 Минск – Москва: самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из белорусской столицы в 19:20.

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