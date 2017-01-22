«Школа разумного питания» начнет работу 4 февраля в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Беларуси избыточным весом страдает около 60% взрослого населения, почти 25% из них имеют диагноз «ожирение». С каждым годом количество белорусов, имеющих лишний вес, увеличивается в среднем на 3 тысячи, половина из них — дети и подростки.

Лишние килограммы появляются из-за того, что люди не соблюдают элементарные правила питания: отдают предпочтение быстрым углеводам в виде макарон, булочек, конфет, жареной картошки, полуфабрикатов, злоупотребляют фастфудом, заменяют полноценный обед перекусами, едят по 1−2 раза в день вместо должных пяти.

Научить грамотному подходу к рациону и призвана «Школа разумного питания».

— О том, что мы едим, задумываемся лишь тогда, когда возникают проблемы со здоровьем: дают о себе знать сердце и сосуды, суставы, зашкаливает уровень сахара в крови, подскакивает артериальное давление. Люди поздно вспоминают про режим питания, калории и двигательную активность, а некоторые, словно за спасательный круг, хватаются за диеты. А ведь истина не нова: любую болезнь легче предупредить, чем лечить, — говорит заведующий отделом областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Борисова.

Специалисты «Школы разумного питания» подскажут, как предупредить многие болезни, связанные с избыточным весом, как составить рацион, чтобы получать все необходимое и ничего лишнего, как разобраться в калориях, гликемических индексах, рациональности, сбалансированности и других премудростях здорового питания.

Занятия будут проходить по адресу: улица Ленина, 20. Записаться в школу можно по телефону: 8 (0212) 61−60−85.